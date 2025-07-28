Лидеры думских фракций поговорили с молодежью о будущем

Лидеры всех пяти фракций Госдумы встретились 28 июля с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Политики напутствовали активистов подшефных молодежных организаций, а также поучаствовали в дебатах о вызовах будущего и роли в нем политических партий. Модератором дискуссии выступил телеведущий Владимир Соловьев (на фото второй слева).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, телеведущий Владимир Соловьев, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев и руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники во время дебатов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Слева направо: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, телеведущий Владимир Соловьев, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев и руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники во время дебатов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

В первую очередь среди вызовов депутаты упоминали геополитическую нестабильность. Например, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (крайний слева) обратил внимание на необходимость своевременного решения проблем на постсоветском пространстве. «Если вы вовремя не приняли решения, дальше вы будете платить тройную цену»,— предупредил коммунист, приведя в пример события на Украине. Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев (второй справа), в свою очередь, заметил, что главной задачей всех парламентских сил является победа в СВО: «Все остальное вторично, если вы патриоты».

Также среди актуальных вызовов политики назвали проблемы, связанные с демографией, миграцией и бедностью. «80% граждан России поддерживают президента, в том числе в проведении специальной военной операции. Неужели не настало время сказать им спасибо?» — рассуждал, например, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов (третий слева).

Отдельно руководители фракций отметили растущую роль молодежи в современной российской политике. По словам председателя ЛДПР Леонида Слуцкого (третий справа), от того, как она будет готова «к реальной оценке проблем, поиску путей их решения», зависит, «что будет дальше». А лидер «Новых людей» Алексей Нечаев похвалился тем, что 60% депутатов Госдумы и региональных заксобраний от его партии — это люди моложе 35 лет, а около 35% — даже моложе 30.

Григорий Лейба