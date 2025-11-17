Медведев поручил «Молодой гвардии» собрать инициативы для новой программы «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил активистам «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) собрать предложения молодежи для обновленной «народной программы» партии. Об этом он заявил 17 ноября на Всероссийском слете МГЕР, посвященном 20-летию этого молодежного движения. С этой программой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

«Инициативы российской молодежи должны занять в программе достойное место»,— подчеркнул господин Медведев, отметив, что обновленный программный документ традиционно будет отражать реальные «запросы граждан». А сам сбор предложений — это «важная часть партийной деятельности», добавил он.

Председатель партии также заявил, что особенно важно вовлекать молодежь через «социальные лифты», открывающие возможности для профессионального и политического роста, такие как проект МГЕР «ПолитЗавод», в котором уже приняли участие более 15 тысяч молодых людей. «"Молодая гвардия" сумела доказать, что наша молодежь способна думать о будущем. Не просто учиться или развлекаться, а думать о будущем»,— заключил Дмитрий Медведев.

МГЕР — общественное движение, созданное в 2005 году как молодежное крыло «Единой России». На сегодняшний день организация объединяет сотни тысяч активистов и выступает в качестве кадрового резерва партии.

Народная программа «Единой России» — главный партийный документ, формируемый на основе общественных инициатив. Как поясняли ранее руководители единороссов, ее новая редакция будет подготовлена к выборам в Госдуму 2026 года и станет стратегической основой для предвыборной платформы.

Михаил Спиридонов