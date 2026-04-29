«Русский ковчег» против «технофашизма»

Самыми яркими событиями второго дня ежегодного просветительского марафона Российского общества «Знание» стали лекции председателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева и телерадиоведущего Владимира Соловьева. Оба азартно разоблачали перед молодой аудиторией высокотехнологичные козни Запада (включая «рилсы» и прочий «технофашизм») и рассказывали об альтернативном пути развития, который Россия может и должна представить миру.

Глава СПЧ начал свою речь с исторического экскурса. «Часть интеллигенции на протяжении столетий считает нашу страну какой-то второсортной. Эта история началась очень давно, еще при Иване Грозном»,–– пояснил он. А уже в 1990-е, «когда разрушился Советский Союз», появился другой тезис: «Надо превратить Россию в нормальную страну». И он тоже очень вреден, потому что если говорить об историческом процессе, то Россия одна из самых «нормальных», заверил Валерий Фадеев.

Чтобы убедиться в «ненормальности» многих других стран, докладчик предложил молодежи ознакомиться с трудом изгнанного большевиками из России в 1922 году философа и социолога Питирима Сорокина «Социальная и культурная динамика». В нем описаны два типа социальных систем: чувственная (глава СПЧ назвал ее «материальной») и сверхчувственная. Первая опирается на технологии, вторая –– на религиозные учения. И, естественно, материальная система, наиболее присущая Западу, находится в состоянии кризиса, разъяснил правозащитник вслед за философом. Кризис этот, по мнению обоих, может длиться десятилетия и даже столетия, как это было с Римской империей, но обязательно разрешится падением –– западной цивилизации в целом и доллара в частности.

Сегодняшние разговоры о невиданном технологическом прогрессе Валерий Фадеев назвал китчем: «Мы с вами находимся в смартфонах пять-семь часов в день в среднем. И что мы там смотрим? Рилс?!» Великие ученые прошлого, думая о том, что их открытия привели к «рилсам», переворачиваются в гробу («если там, в гробу, думают, конечно»), уверен правозащитник. На самом же деле деятели Кремниевой долины, внедряющие технологические инновации, хотят следить за людьми и манипулировать ими, предупредил председатель СПЧ: «Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять». И сегодняшняя «война с Западом» как раз и продиктована страхом перед тем, что может предложить Россия, добавил господин Фадеев: «Они боятся, что наш народ предложит альтернативу западному проекту, как это уже было с советским проектом. И какие-то элементы, знаки этой альтернативы уже есть».

С войны начал свое выступление перед молодежью и Владимир Соловьев:

«Вчера после того, как я накричал на премьер-министра Италии, позвонили итальянские журналисты и спрашивают: "Ma perche?" ("Но почему?".–– “Ъ”). Я им говорю: "Слышь, итальянец, а сколько вас погибло во время Второй мировой войны?.."».

Кратко развив тему уникальной исторической памяти россиян и поразвлекав аудиторию пародиями на нескольких европейских политиков, журналист перешел к главной особенности России. Состоит она в том, что для россиян незначимы национальные различия: «Мы в этом многообразии составляем то, что великий Проханов (писатель Александр Проханов.— “Ъ”) называет "симфонией русского мира"». Россия, в основе которой «лежит» русский православный народ, является еще и «великой мусульманской страной». Внутрироссийскую толерантность лектор описал метафорой «ковчег русского народа», хотя логичной ссылки на «великого Сокурова» в данном случае не последовало.

Желающих задать телеведущему вопросы по окончании лекции в зале обнаружилось множество. Отвечал он на них так же резко, как и выступал до этого: «Занимался только тем, что мне нравилось. Я никогда не думал о карьере»; «Я, будучи евреем, не поеду в Израиль, как одна гражданка, чтобы получить его паспорт для удобства в путешествиях»; «Люблю двух учителей: по истории и начальной военной подготовке. Один научил, в кого стрелять, а другой –– как». А один из вопросов вернул докладчика к тому, с чего он начал. «Мы войной живем. Поэтому ребята, которые на фронте, не испытывают этого стресса (о котором говорят психологи.— “Ъ”)»,— заявил он. Война может навредить лишь изначально душевнобольному человеку, здорового же она сделает только сильнее, оптимистично резюмировал господин Соловьев.

Каждую хлесткую реплику, склонность к которым выгодно отличала журналиста от многих выступавших до него на марафоне чиновников, юная публика встречала восторженными аплодисментами. А гендиректор общества «Знание» Максим Древаль после лекции вручил Владимиру Соловьеву благодарственное письмо от президента России «за просветительскую деятельность».

Степан Мельчаков