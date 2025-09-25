Молодежное должно быть эффективным

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) представило ключевые показатели эффективности (KPI) реализации молодежной политики на территории страны. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как ранее сообщал “Ъ”, эффективность проводимой политики ведомство собирается замерять, опрашивая молодых граждан о перспективах самореализации в России и их ценностных установках.

Перечень KPI, по которым будет оцениваться работа региональных органов, отвечающих за молодежную политику, состоит из девяти пунктов (см. справку). Исполнение трех из них — об уровнях кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения молодежной политики — подлежит бюрократической проверке с классической для органов исполнительной власти отчетностью, поясняет осведомленный собеседник “Ъ”. Качественному анализу, по его словам, также подвергнутся пункты 5 и 6, где речь идет о доле молодых людей, участвующих в проектах и программах профессионального и личностного развития и патриотического воспитания, а также «вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность». Соответствующие показатели также записаны в качестве целевых для национального проекта «Молодежь и дети»: согласно этим планам, к 2030 году доля молодежи, вовлеченной в волонтерство и общественный активизм, должна составить 45,8%.

Судя по результатам недавних исследований ВЦИОМа, доля молодых россиян, добровольно и безвозмездно помогавших другим людям или организациям в свободное время за последние полгода-год, составляет 49% для граждан от 18 до 24 лет и 39% — от 25 до 34 лет. Однако источник “Ъ” не исключает, что качественные (статистические) данные для сверки KPI будут запрашивать у некоммерческих и образовательных организаций в регионах.

При помощи количественных исследований предстоит замерять выполнение оставшихся четырех показателей. Речь идет о количестве «проактивной и патриотически настроенной молодежи» и о доле молодых людей, которые верят в возможности самореализации в России (согласно нацпроекту, к 2030 году этот показатель должен достигнуть 85% вместо нынешних 82%, по данным ВЦИОМа), разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и считают многонациональность страны «источником ее силы и конкурентоспособности».

Как рассказывал журналистам в июне 2025 года глава Росмолодежи Григорий Гуров, динамику этих данных его ведомство отслеживает через «комплексные социологические исследования» и в «тесном контакте» с Аналитическим центром ВЦИОМ и Фондом «Общественное мнение». По словам собеседника “Ъ”, для сверки KPI агентство будет пользоваться «аналогичными сведениями».

По мнению политолога Константина Калачева, выполнение предложенных KPI может зависеть от методологии социологических исследований. Поэтому определяющими становятся методики опросов и формулировки предлагаемых респондентам вопросов. Сами же показатели «не вызывают вопросов» и отражают цели, поставленные перед Росмолодежью, резюмирует эксперт.

Григорий Лейба