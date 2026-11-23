Власти определились, как будут сохранять, развивать и популяризировать кадетское образование. Согласно новому правительственному плану, для деятельности организаций, обучающих кадетов, подготовят единую нормативную базу и определят общие подходы к содержанию образовательных программ. Отдельное внимание будет уделено усилению координации школ с профильными вузами и обеспечению преемственности в обучении. Сами же кадеты получат единый типовой кодекс чести. Все это по замыслу премьер-министра Михаила Мишустина приведет к тому, что молодежь все чаще будет связывать свою жизнь с «защитой интересов Родины».