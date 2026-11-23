Кодекс чести приобретет типовой характер
Правительство утвердило план мероприятий для развития кадетского образования
Власти определились, как будут сохранять, развивать и популяризировать кадетское образование. Согласно новому правительственному плану, для деятельности организаций, обучающих кадетов, подготовят единую нормативную базу и определят общие подходы к содержанию образовательных программ. Отдельное внимание будет уделено усилению координации школ с профильными вузами и обеспечению преемственности в обучении. Сами же кадеты получат единый типовой кодекс чести. Все это по замыслу премьер-министра Михаила Мишустина приведет к тому, что молодежь все чаще будет связывать свою жизнь с «защитой интересов Родины».
Правительство РФ опубликовало 23 ноября план по реализации основ государственной политики в сфере кадетского образования (утверждены указом президента в июле 2026 года). Целью такого вида образования, следует из указа, является «становление и формирование патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, готовой к служению Отечеству, отстаиванию чести и справедливости, воспитанной в любви к Родине и уважении к старшим».
По данным правительства РФ, сейчас в России действует более 600 кадетских учреждений, в которых обучается более 1 млн ребят.
Для реализации госполитики правительство внесло в план 23 пункта, разделенных на пять блоков. Первый из них посвящен координации деятельности кадетских образовательных организаций. В него входят среди прочего создание реестра таких организаций, мониторинг их состояния, анализ и подготовка материалов о лучших практиках общественно-политической работы в них. В рамках этого же модуля предполагается проведение всероссийских конкурсов, состязаний и кадетского бала.
Второй блок посвящен совершенствованию правовых и организационных основ кадетского образования. Для этого будет создан еще один план — для разработки нормативно-правовой базы для реализации основ. Планируется подготовить предложения по увеличению численности кадетов, в том числе с целью сделать такое образование более доступным для детей, нуждающихся в социальной поддержке, детей-сирот и детей из районов проведения СВО. Отдельно будут организованы научные исследования для совершенствования образовательной программы кадетов.
Третий блок плана состоит из мер, нацеленных на подготовку и повышение квалификации педагогов, работающих в кадетских организациях. Среди прочего планируется проведение ежегодного форума кадетских организаций, участие в котором будут принимать и сотрудники профильных вузов. В рамках четвертого блока власти проведут различные мероприятия, популяризирующие кадетское образование.
Заключительный, пятый блок посвящен выработке единых подходов к содержанию образовательных программ для кадетов. Уже к апрелю 2027 года Минпросвещения совместно с Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД, Следственным комитетом РФ, МЧС и Росгвардией разработают проект типового кодекса чести для кадетов. Помимо Минпросвещения и силовых ведомств среди исполнителей плана значится Росмолодежь, «Движение первых» и региональные органы власти. Первые результаты совместной работы должны быть представлены в марте 2027 года.
«Широкий комплекс мер посвящен усилению координации школ с профильными вузами и обеспечению преемственности в обучении,— прокомментировал план Михаил Мишустин.— Рассчитываем, что благодаря их реализации больше молодых людей выберут делом своей жизни укрепление безопасности граждан и страны, защиту интересов Родины».