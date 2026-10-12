Боевая молодежь
Обновленный комитет Думы по молодежной политике начал работу с обсуждения бюджета
12.10.2026, 21:28
Комитет Госдумы по молодежной политике 12 октября впервые собрался в значительно обновленном после выборов составе. Он теперь почти на две трети состоит из участников боевых действий, но на первом заседании обошлось без фронтовой романтики: депутаты обсуждали «молодежную» составляющую проекта федерального бюджета на 2027 год и предстоящую трехлетку в целом.
Новый председатель комитета 29-летний Герой России и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав «Струна» Головин («Единая Россия») начал приветственное слово к коллегам с просьбы быть снисходительными: «Хочу извиниться, если совершаю какие-то ошибки — мало ли… Мы постепенно с каждым вопросом будем знакомиться. Прошу сильного внимания пока — пока! — не акцентировать». При этом новый состав комитета получился весьма боевым: 7 из 11 его членов — участники военных действий, включая трех Героев России (помимо председателя это единороссы Антон Старостин и Буян Куулар). Господин Головин подробно представил всех новоиспеченных коллег и на всякий случай представился сам, отдельно остановившись на военных деталях своей биографии.
Главным вопросом повестки был проект федерального бюджета на 2027 год. Для его обсуждения на заседание пришли руководитель «Росмолодежи» Григорий Гуров, аудитор Счетной палаты Данил Шилков и директор департамента Минфина Светлана Гашкина. С последней редкие комитетские «ветераны» (в данном случае — по сроку пребывания в Думе) расцеловывались перед началом заседания особенно усердно. В своей речи она призналась, что комитету, в котором «столько героев», отказывать будет «практически невозможно».
Среди бюджетных приоритетов госпожа Гашкина выделила исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности.
На нацпроект «Молодежь и дети» в 2027 году предусмотрено примерно 549 млрд руб., доложила чиновница, припомнив времена, когда на молодежную политику выделяли менее 11 млрд руб. «Мы вообще мало слышали про молодежь — не финансировали почти из федерального бюджета. В субъектах тоже у нас, если честно, она была на последнем, наверное, месте. Но тем не менее, видите, герои появились,— улыбнулась глава департамента главе комитета.— Неважно, значит, сколько финансировали».
Основные траты на нацпроект поделены между входящими в него федеральными проектами (ФП). Например, 29,4 млрд руб. уйдет на ФП «Россия — страна возможностей», в том числе на проведение мероприятий на базе подмосковной Мастерской управления «Сенеж» (около 5,1 млрд руб.), фестиваля «Таврида.АРТ» (суммарно около 4,4 млрд руб.), конкурса управленцев «Лидеры России» (1 млрд руб.) и молодежного форума «Территория смыслов» (278 млн руб.). При этом на 2028–2029 годы пока не заложено финансирование кадровой программы для участников СВО «Время героев», выпускниками которой были Владислав Головин и Антон Старостин (в 2027-м на нее запланировано 256 млн руб.).
На ФП «Мы вместе» выделено почти 75 млрд руб., включая субсидию в 26 млрд руб. «Институту развития интернета» для создания и размещения «государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей».
Еще 6,9 млрд руб. уйдут Российскому обществу «Знание» и 1,4 млрд руб.— движению «Юнармия».
Отдельными строками в бюджете-2027 предусмотрены ассигнования Росмолодежи (75,3 млрд руб.) и государственная поддержка «Движения первых» (23,75 млрд руб.).
Заметные суммы также выделяются на ФП «Все лучшее детям» (111,6 млрд руб.), где ключевой статьей расходов станут «мероприятия по модернизации школьных систем образования» (67,1 млрд руб.), и проект «Педагоги и наставники» (167,4 млрд руб.), по которому большая часть средств пойдет на ежемесячное денежное вознаграждение педагогов, осуществляющих классное руководство (119,7 млрд руб.). Есть в проекте и расходы, которых в уходящем году Минфин не закладывал: к примеру, как минимум 50 млн руб. в 2027 году планируется потратить на чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов—участников СВО.
Предложенный проект федерального бюджета не вызвал особых нареканий у членов комитета, которые единогласно рекомендовали принять его в первом чтении.