Боевая молодежь

На нацпроект «Молодежь и дети» в 2027 году предусмотрено примерно 549 млрд руб., доложила чиновница, припомнив времена, когда на молодежную политику выделяли менее 11 млрд руб. «Мы вообще мало слышали про молодежь — не финансировали почти из федерального бюджета. В субъектах тоже у нас, если честно, она была на последнем, наверное, месте. Но тем не менее, видите, герои появились,— улыбнулась глава департамента главе комитета.— Неважно, значит, сколько финансировали».