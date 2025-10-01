Молодежи помогут материально

Правительство РФ увеличивает финансирование национального проекта «Молодежь и дети». Как следует из внесенного в Госдуму проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы, грантовую поддержку получат образовательные, просветительские и патриотические молодежные программы. Таким образом власти сохраняют преемственность текущего курса в молодежной политике, поясняет эксперт.

В общей сложности на нацпроект «Молодежь и дети» в ближайшие три года планируется выделить почти 1,8 трлн руб.: 546,9 млрд в 2026-м, 584,9 млрд в 2027-м и 662,5 млрд руб.— в 2028 году. Финансирование неравномерно распределено между девятью тематическими федеральными проектами.

Наибольшие затраты предполагают проекты «Педагоги и наставники» (от 170 млрд до 180 млрд руб. ежегодно) и «Все лучшее детям» (тут предполагается резкий рост: от 105 млрд в 2026-м до почти 194 млрд в 2028-м), наименьшие — «Россия в мире» (от 10 млрд до 12 млрд руб.), направленный на «развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение российских традиционных ценностей за рубежом». Грантовая поддержка просветительских проектов (в том числе политической направленности) предусмотрена в рамках практически всех федеральных проектов.

Управленческие мастерские, курируемые администрацией президента, продолжат работу в рамках проекта «Россия — страна возможностей». Так, мастерская управления «Сенеж» будет просубсидирована на 4,8 млрд, 5,1 млрд и 5,2 млрд руб. с 2026 по 2028 год соответственно. А на проведение конкурса управленцев «Лидеры России» (включая выплаты победителям) заложено приблизительно по 1 млрд руб. в год.

Отдельной строкой бюджета в рамках того же федерального проекта записано финансирование программы «Время героев» (тоже на базе «Сенежа») для ветеранов СВО, вовлекаемых в госуправление и публичную политическую деятельность. В 2026 году на нужды проекта израсходуют 489 млн руб., в 2027-м — 255 млн руб. Субсидирование «Времени героев» на 2028 год текущим бюджетом пока не предусмотрено.

Гранты на воспитательную и профилактическую работу с молодыми людьми в основном заложены в финансирование федерального проекта «Мы вместе» (воспитание гармонично развитой личности). К примеру, приблизительно по 6–6,5 млрд руб. ежегодно направят на работу общества «Знание», по 3,7 млрд — Центру развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. По 1 млрд руб. в тот же период получит Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды — на отслеживание в интернете «информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц». Свыше 25 млрд руб. ежегодно будет выделено на работу Института развития интернета: целевой грант выделяется на поддержку проекта по производству и размещению в сети «государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей».

Среди просветительско-воспитательных проектов, направленных вовне, наибольшее грантовое обеспечение предусмотрено на работу «Дирекции Всемирного фестиваля молодежи», прошедшего в 2024-м в «Сириусе». В 2026 году структура получит свыше 4 млрд руб. «на обеспечение сохранения и приумножения наследия» форума. Еще 1,5 млрд за три года дирекции выделят на выплаты собственных грантов «в рамках развития международного молодежного сотрудничества».

Сохранение и наращивание финансирования молодежных образовательных проектов логично, считает политолог Константин Калачев: «Хочешь обеспечить преемственность курса на годы и десятилетия — вкладывайся в детей и молодежь». К тому же дети — приоритет президента, добавляет эксперт: «Это не только залог будущего, но и инструмент повышения рождаемости в настоящем».

Григорий Лейба