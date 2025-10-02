Президент России Владимир Путин отметил рост интереса российских девушек и девочек к национальным традициям, в частности к ношению русского кокошника и народных нарядов. Об этом он рассказал на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Господин Путин подчеркнул, что современная молодежь все чаще приходит на различные мероприятия, а также посещает бары и другие места отдыха в кокошниках и традиционных русских костюмах. «Вы знаете, это не шутка. Меня это очень радует»,— заявил президент, отметив, что данная тенденция символизирует уважение к культуре и истории страны.

По словам главы государства, возрождение этой традиции означает стойкость российского общества перед внешним давлением и попытками разложить его изнутри. «Противники не добиваются желаемого. Наоборот, получают эффект, обратный ожидаемому... Это говорит о зрелости и прочности российского общества»,— добавил Владимир Путин.