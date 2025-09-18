Президент России Владимир Путин считает, что «учебники Сороса» (финансиста и миллиардера Джорджа Сороса.— "Ъ") негативно повлияли на детей. Впрочем, он считает, что сложившаяся ситуация уже исправляется.

«Действительно, такая проблема существовала. Думаю, что сейчас многое исправляется... Негативное воздействие очевидно, но все-таки степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас у общества оказалась высокой»,— сказал господин Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

Президент России Владимир Путин считает, что молодежь сейчас демонстрирует патриотизм. Она постоит на защите родины и традиционных ценностей, заявил он.

Фонд Джорджа Сороса был признан «нежелательной организацией» в 2015 году. Сотни книг, выпущенных при поддержке фонда, были изъяты из библиотек в нескольких регионах. В Минобразования Свердловской области утверждали, что в учебниках «пропагандировались стереотипы, сформировавшиеся во времена Третьего рейха».