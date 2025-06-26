Эффективность молодежной политики измерят верой молодых в самореализацию в РФ

Росмолодежь, администрация президента и социологические службы для оценки эффективности молодежной политики изучают взгляд молодых людей на свои перспективы в России и их гражданский настрой. Об этом рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров на заседании итоговой коллегии ведомства 26 июня. Работа с молодежью и детьми — основной приоритет нашей страны, ее направления заданы указом президента о традиционных ценностях, а участники «Движения первых» добавили к ним еще и мечту — как движущую силу молодежи, напомнил господин Гуров.

Именно показатель «мечты» к 2030 году должен быть самым высоким среди прочих целей национального проекта «Молодежь и дети», следовало из продемонстрированных главой Росмолодежи материалов. Доля молодых людей, верящих в возможность самореализации в России, должна через пять лет достигнуть 85%; участвовать в проектах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, должны не менее 75,1% молодых россиян; а в добровольческой и общественной деятельности — 45,8%.

«Мы понимаем, что результативность молодежной политики измеряется не количеством проведенных мероприятий и числом их участников, а изменением отношения молодых людей к реализации своих возможностей в нашей стране. Их уверенностью в будущем, стремлением приносить пользу своей малой родине, стране и обществу в целом»,— объяснил Григорий Гуров. По его словам, динамику изменений агентство отслеживает через комплексные социологические исследования в тесном контакте с ВЦИОМом и ФОМом. И, судя по результатам свежих опросов ВЦИОМа, представленным 26 июня на круглом столе ЭИСИ, два показателя уже близки к поставленным целям: в возможность самореализоваться в России сегодня верят 82% молодых респондентов, а в добровольческую деятельность вовлечены 43% опрошенных.

Вместе с тем для определения лучших регионов по эффективности молодежной политики в 2025 году использовались и другие параметры. Среди них, как сообщили “Ъ” в Росмолодежи,— сведения о вовлеченности молодежи в проекты и программы агентства, а также данные о реализации молодежной политики от самих регионов. На основании этих критериев лучшей в группе регионов с населением более 500 тыс. молодых людей стала Ростовская область, в группе от 200 тыс. до 500 тыс.— Калининградская область, а в группе до 200 тыс.— Ямало-Ненецкий автономный округ.

Божена Иванова