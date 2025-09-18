Путин: молодежь постоит на защите Родины и традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин считает, что молодежь, в общем, демонстрирует патриотизм. Она готова защищать родину и, если нужно, «стоять на защите наших ценностей традиционных», заявил он.

«Степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас в обществе оказалось высокой»,— сказал господин Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

За прошедший год более 60% опрошенных социологами граждан стали больше гордиться Россией, следует из опроса ВЦИОМ. Гордость за страну среди опрошенных вызывают политическое руководство, армия и народ. Больше всего новых поводов для гордости нашла молодежь от 18 до 24 лет.

