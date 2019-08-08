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23 октября, среда
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Новости
09:44
Зеленский считает, что все преграды для встречи в нормандском формате устранены
04:25
СМИ узнали о задержании в США экс-главы совета директоров «Курортов Северного Кавказа»
11:26
Песков: США предали и бросили курдов
06:27
Минздрав допустил возможность дистанционной продажи лекарств по рецептам
05:54
Посол США на Украине рассказал о давлении на Киев со стороны Трампа
11:19
Банк России заморозит принятие новых инициатив на финансовом рынке
11:09
В Крыму эффективных чиновников будут премировать
11:07
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
10:50
ТАСС: Россия не получала уведомления от США о задержании Билалова
10:45
СКР возбудил уголовное дело против директора «Комитета за гражданские права»
10:30
Российская военная полиция начала патрулировать позиции в Сирии
10:12
СКР возбудил уголовное дело после гибели трех рабочих «Норникеля» в Красноярском крае
09:03
Россияне увеличили потребление красной икры на 22%
08:53
Эксперимент с самозанятыми распространят на 13 новых регионов с 2020 года
08:32
Пенс: курды покинули зону безопасности в Сирии
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(обновлено: 22.10.2019)
Отношение в России к Сталину и реабилитация жертв репрессий
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7
«Заявительницы всю жизнь прожили и продолжают жить в ссылке»
В Конституционном суде слушается дело о московском жилье для жертв репрессий
12
«Хорошо хоть, что она в России умерла»
“Ъ” рассказывает подробности жалобы жертв советских репрессий в Конституционный суд
7
ГУЛАГ оказался бессмертным
В Москве прошли пикеты в память жертв репрессий и в знак солидарности с арестованными после митингов
Архивы открываются без справки о реабилитации
Суды начали расширять доступ граждан к делам репрессированных
Комиссии воссоздатель
Прокуратура Перми потребовала ликвидировать и вновь учредить орган по реабилитации репрессированных
4
Поисковикам нашли нарушения
Экспедиция к месту захоронений репрессированных привела к уголовным делам
3
Мертвых записали в Красную армию
РВИО начало новые раскопки на мемориале жертвам политических репрессий Сандармох
125
Дело Сталина боится
Бывший следователь требует привлечь вождя к ответственности и дать оценку его преступлениям
2
С именем Сталина на исках
Бывший следователь вновь обжалует слова директора ФСБ России о Большом терроре
1
«Родине» за Сталина
Отказ в публикации стал поводом для нападения в ставропольской газете
4
«Появились новые бренды — Сталин и дети в форме»
Дмитрий Дризе — о последних тенденциях в России
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«Журналисты не помешали, а спасли автора "Сталингулага"»
Михаил Гуревич — о скандале вокруг Александра Горбунова
33
«Уникальный процесс — население само реабилитирует Сталина?»
Виктор Лошак — об отношении россиян к советскому лидеру
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Жертвы политических репрессий пожаловались на закон о реабилитации
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Сталина не оградили от критики
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия