А Сталин и ныне там

Дискуссия о возвращении имени Иосифа Сталина в публичное пространство добралась до Госдумы, получив там неожиданное звучание. На пленарном заседании 22 мая спикер Вячеслав Володин призвал коллег из КПРФ ценить заботу, которую российские власти проявляют по отношению к советскому прошлому, а также пожурил коммунистов за то, что отдельные страницы истории Компартия когда-то сама пыталась забыть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Историческая дискуссия завязалась при обсуждении законопроекта о содержании объектов культурного наследия, который Госдума рассматривала в окончательном, третьем чтении. Он вводит упрощенный порядок проведения работ в отношении «элементов, которые предметом охраны не являются», объяснила председатель комитета по культуре Ольга Казакова («Единая Россия», ЕР). К ним относится ремонт систем электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, лифтов, покрытий стен и прочего. Это позволит устранить «избыточные требования», но соблюсти «должную степень охраны», добавила госпожа Казакова.

Коммунистов объяснения главы профильного комитета не успокоили. «Откуда такая уверенность, что размещение на фасадах внешних конструкций не затронет внешний облик объекта?» — поинтересовался Вячеслав Мархаев, добавив, что КПРФ не видит в законопроекте обоснований сокращения расходов, зато усматривает угрозу объектам из-за упрощения их содержания: «Угрозу, в том числе, объектам советской эпохи, к которой неоднозначно относится российский олигархат».

В ответ Ольга Казакова сослалась на просьбы субъектов охраны, которые «неоднократно поднимали вопрос о том, что действующая система нуждается в существенной доработке, поскольку содержит зачастую избыточные и дублирующие нормы». А спикер Вячеслав Володин (ЕР), услышав аргументы коммунистов, «для чистоты отношений» решил затронуть идеологический аспект.

По его словам, объекты советского периода защищены — памятники Владимиру Ленину стоят во всех регионах, тогда как объекты наследия царской России в свое время защищены не были. И бережное отношение современной власти к советскому периоду контрастирует с отношением тех, кто стоял во главе советского государства, подчеркнул господин Володин. «Где памятники Сталину, кто их снес? — спросил он и сам же ответил: — Когда вы пытаетесь защитить советское наследие, объективно скажите, что памятники Сталину вы разрушили, а памятники Ленину мы (российские власти.— “Ъ”) защитили». Коммунистам следует помнить об этой заботе, а единороссам — «готовиться к этим вопросам и аргументированно дискутировать», резюмировал Вячеслав Володин.

Возражений со стороны коммунистов не последовало, а спикер на этом не остановился и припомнил КПСС переименование Сталинграда. «Кто делал? Молчите, сами сделали! А сейчас говорите: верните! А зачем переименовывали? Вы осудили Сталина? Придерживайтесь этой линии. Пересмотрели? Тогда покайтесь,— призвал председатель Госдумы.— А Ельцин что, был беспартийный? Вы почему его не рассмотрели, когда он двигался по партийной линии?..»

«А вы?» — не выдержал наконец кто-то из фракции КПРФ. «Вы были секретарем райкома (вероятно, в перепалку со спикером вступил Владимир Кашин, занимавший во второй половине 1980-х этот пост в одном из районов Подмосковья.— “Ъ”), а я — рядовым членом партии»,— возразил господин Володин. «И какая разница?» — не унимался коммунист. «Большая»,— настоял единоросс.

Впрочем, продолжать дискуссию ни очно, ни заочно члены КПРФ не стали. Опрошенные депутаты заверили “Ъ”, что «хорошо знают» председателя Госдумы, не обижаются на его «шпильки» и вообще не видят повода для идеологического диспута.

Григорий Лейба