Москвичи почтили память жертв политических репрессий

29 октября в Москве прошла ежегодная акция «Возвращение имен» в память о жертвах советских репрессий. Проект возник в 2007 году: в этот день тысячи человек вставали в очередь к Соловецкому камню на Лубянской площади, чтобы зачитать имена людей, необоснованно осужденных по политическим причинам. Аналогичные мероприятия проходили в других городах России и за рубежом.

В 2020 году в связи с коронавирусными ограничениями акция прошла в виртуальном формате; в дальнейшем мэрия отказывалась согласовывать проведение мероприятия, ссылаясь на эпидемиологические ограничения. Тем не менее в этом году более 100 человек возложили цветы к камню (см. фото).

Также организаторы провели тематические экскурсии по местам, связанным с периодом репрессий. А на домах на Гоголевском бульваре, в Певческом и Ананьевском переулках установили таблички с информацией, что здесь жили жертвы репрессий, впоследствии реабилитированные. Мероприятия в рамках «Возвращения имен» прошли в 109 городах по всему миру.

Светлана Синица