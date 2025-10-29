Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москвичи почтили память жертв политических репрессий

29 октября в Москве прошла ежегодная акция «Возвращение имен» в память о жертвах советских репрессий. Проект возник в 2007 году: в этот день тысячи человек вставали в очередь к Соловецкому камню на Лубянской площади, чтобы зачитать имена людей, необоснованно осужденных по политическим причинам. Аналогичные мероприятия проходили в других городах России и за рубежом.

Предыдущая фотография
Возложение цветов к Соловецкому камню

Возложение цветов к Соловецкому камню

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 6

Возложение цветов к Соловецкому камню

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Установка дубликатов табличек «Последнего адреса» по адресу Ананьевский переулок, дом 5, строение 4 и чтение имен

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В 2020 году в связи с коронавирусными ограничениями акция прошла в виртуальном формате; в дальнейшем мэрия отказывалась согласовывать проведение мероприятия, ссылаясь на эпидемиологические ограничения. Тем не менее в этом году более 100 человек возложили цветы к камню (см. фото).

Также организаторы провели тематические экскурсии по местам, связанным с периодом репрессий. А на домах на Гоголевском бульваре, в Певческом и Ананьевском переулках установили таблички с информацией, что здесь жили жертвы репрессий, впоследствии реабилитированные. Мероприятия в рамках «Возвращения имен» прошли в 109 городах по всему миру.

Светлана Синица

Новости компаний Все