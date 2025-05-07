ФОМ: положительные оценки Сталина во время войны достигли максимума

Положительные оценки деятельности Иосифа Сталина в качестве руководителя СССР во время Великой Отечественной войны впервые достигли 63%. Это следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), опубликованных сегодня, 7 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Число положительных оценок деятельности Сталина постоянно увеличивалось с 2005 года и за 20 лет выросло на 23%, а с 2017 года, когда опрос проводился последний раз,— на 13%. В свою очередь, минимума впервые достигли как неоднозначные (16% против 32% в 2017-м), так и отрицательные отзывы (5% против 8%). Кроме того, 62% опрошенных россиян думают, что роль Сталина сегодня оценивается скорее справедливо. 12% придерживаются противоположной позиции.

Среди главных заслуг Иосифа Сталина большинство россиян называют победу в войне (24%), на втором месте — жесткость, требовательность вождя, приказ «Ни шагу назад!» (13%). На третьем месте оказались мнения о главе СССР как о «выдающемся деятеле», «хорошем руководителе» и «хорошем стратеге» (по 5%). В вину Сталину чаще всего ставят репрессии (15%), неверие в возможности войны с Германией, неготовность к войне (5%) и деспотизм (4%).

Божена Иванова