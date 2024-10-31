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Коммерсантъ FM
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В России почтили память жертв политических репрессий

В среду в мемориальном комплексе «Бутовский полигон» москвичи, некоторые из которых пришли с детьми (на фото), приняли участие в траурной акции в память о жертвах советских репрессий. Здесь, на бывшем стрелковом полигоне НКВД, с августа 1937 по октябрь 1938 года расстреляли и захоронили 20 762 человека, более 300 из которых причислены Русской православной церковью к лику святых. После заупокойной литургии на протяжении всего дня здесь зачитывали имена расстрелянных.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Помимо «Бутовского полигона», траурные мероприятия прошли в Саду памяти во дворе Музея ГУЛАГа, у Креста жертвам советских репрессий на Ваганьковском кладбище, а также на Донском кладбище. Цветы возлагали и к Соловецкому камню на Лубянской площади. Еще одна официальная акция памяти прошла у мемориала «Стена скорби» на проспекте Сахарова. Помимо Москвы, 29 и 30 октября траурные мероприятия прошли в ряде других городов и за рубежом.

День памяти жертв политических репрессий отмечают в России с 1991 года, когда было принято соответствующее решение Верховного Совета РСФСР. 30 октября выбрано в связи с тем, что в 1974 году в этот день началась голодовка протеста заключенных в мордовских и пермских лагерях.

Точных данных о числе жертв репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет. Один из ведущих специалистов по этой теме, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Виктор Земсков определил число осужденных по политическим мотивам за все 73 года Советской власти в 3 853 900 человек.

Полина Ячменникова

Фотогалерея

«Голос памяти» в подмосковном Бутово

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Женщина у мемориальной стелы

Женщина у мемориальной стелы

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Священнослужитель возлагает цветы

Священнослужитель возлагает цветы

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Участник акции у мемориальной стелы

Участник акции у мемориальной стелы

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Портреты на территории мемориального комплекса

Портреты на территории мемориального комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Портреты на территории мемориального комплекса

Портреты на территории мемориального комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, протоиерей Кирилл Каледа (справа) и епископ Павлово-Посадский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Силуан

Настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, протоиерей Кирилл Каледа (справа) и епископ Павлово-Посадский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Силуан

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Женщина у мемориальной стелы

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Священнослужитель возлагает цветы

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Участник акции у мемориальной стелы

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Портреты на территории мемориального комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Портреты на территории мемориального комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Настоятель храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове, протоиерей Кирилл Каледа (справа) и епископ Павлово-Посадский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Силуан

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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