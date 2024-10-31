В России почтили память жертв политических репрессий

В среду в мемориальном комплексе «Бутовский полигон» москвичи, некоторые из которых пришли с детьми (на фото), приняли участие в траурной акции в память о жертвах советских репрессий. Здесь, на бывшем стрелковом полигоне НКВД, с августа 1937 по октябрь 1938 года расстреляли и захоронили 20 762 человека, более 300 из которых причислены Русской православной церковью к лику святых. После заупокойной литургии на протяжении всего дня здесь зачитывали имена расстрелянных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Помимо «Бутовского полигона», траурные мероприятия прошли в Саду памяти во дворе Музея ГУЛАГа, у Креста жертвам советских репрессий на Ваганьковском кладбище, а также на Донском кладбище. Цветы возлагали и к Соловецкому камню на Лубянской площади. Еще одна официальная акция памяти прошла у мемориала «Стена скорби» на проспекте Сахарова. Помимо Москвы, 29 и 30 октября траурные мероприятия прошли в ряде других городов и за рубежом.

День памяти жертв политических репрессий отмечают в России с 1991 года, когда было принято соответствующее решение Верховного Совета РСФСР. 30 октября выбрано в связи с тем, что в 1974 году в этот день началась голодовка протеста заключенных в мордовских и пермских лагерях.

Точных данных о числе жертв репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет. Один из ведущих специалистов по этой теме, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Виктор Земсков определил число осужденных по политическим мотивам за все 73 года Советской власти в 3 853 900 человек.

Полина Ячменникова