Глава СПЧ пояснил, зачем нужно перенести Соловецкий камень с Лубянки

Соловецкий камень был установлен напротив здания КГБ в Москве в октябре 1990 года. Это старейший мемориал жертвам политических репрессий в России. Представляет собой гранитный камень, привезенный с территории бывшего Соловецкого лагеря. В 2008 году получил статус объекта культурного наследия России. Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, у камня проходят памятные акции и возложения цветов, в том числе представителями иностранных государств.