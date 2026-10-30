Глава СПЧ пояснил, зачем нужно перенести Соловецкий камень с Лубянки
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев объяснил свое давнее предложение перенести Соловецкий камень, расположенный у здания ФСБ на Лубянке в Москве. По его словам, представители западных стран используют мемориал в политических целях.
«Вчера опять приезжали дипломаты тех западных государств, которые фактически с нами воюют — поставляют оружие, разведданные и так далее. Они-то зачем туда приезжают к Соловецкому камню? Это тоже политиканство, дешевая игра — попрекать нынешних работников ФСБ чужими грехами и нас всех попрекать этими нашими тяжелыми страницами», — заявил Валерий Фадеев (цитата по ТАСС).
Глава СПЧ не первый раз предлагает перенести Соловецкий камень. В 2024 году он заявил, что по запросу общества государством уже была создана альтернатива мемориалу — «Стена скорби» на проспекте Сахарова, которая, по его мнению, является единственным правильным местом для проведения таких акций. В том же году Кремль назвал вопрос о судьбе памятника «прерогативой столичных властей» и заявил, что не хотел бы заниматься этим вопросом. Как уточнил господин Фадеев сегодня, перенос Соловецкого камня требует разумного подхода, поэтому спешить с этим власти Москвы не будут.
Соловецкий камень был установлен напротив здания КГБ в Москве в октябре 1990 года. Это старейший мемориал жертвам политических репрессий в России. Представляет собой гранитный камень, привезенный с территории бывшего Соловецкого лагеря. В 2008 году получил статус объекта культурного наследия России. Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, у камня проходят памятные акции и возложения цветов, в том числе представителями иностранных государств.