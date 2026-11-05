Молдавия пригрозила санкциями лидеру Приднестровья за поездку в Москву
Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии заявило о намерении ввести ограничительные меры против лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Поводом стала церемония в Москве, где президент России Владимир Путин наградил его Орденом Почета в День народного единства.
Власти Молдавии расценивает награждение как провокацию, направленную на срыв европейской интеграции. Бюро осудило действия российской стороны и сообщило, что рассмотрит ответные меры. По возвращении Вадима Красносельского молдавские власти планирует запретить ему выезд из страны сроком на пять лет.
При этом правовые основания для такого запрета не уточняются. У господина Красносельского нет молдавского гражданства или вида на жительство. Поездка в Москву, по данным Бюро, была связана с переговорами о поставках природного газа в приднестровский регион на зимний период.