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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Мир

Молдавия пригрозила санкциями лидеру Приднестровья за поездку в Москву

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии заявило о намерении ввести ограничительные меры против лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Поводом стала церемония в Москве, где президент России Владимир Путин наградил его Орденом Почета в День народного единства.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский

Президент Приднестровья Вадим Красносельский

Петр Кассин / Коммерсантъ

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Власти Молдавии расценивает награждение как провокацию, направленную на срыв европейской интеграции. Бюро осудило действия российской стороны и сообщило, что рассмотрит ответные меры. По возвращении Вадима Красносельского молдавские власти планирует запретить ему выезд из страны сроком на пять лет.
При этом правовые основания для такого запрета не уточняются. У господина Красносельского нет молдавского гражданства или вида на жительство. Поездка в Москву, по данным Бюро, была связана с переговорами о поставках природного газа в приднестровский регион на зимний период.
Молдавия
Москва
Приднестровье
СССР