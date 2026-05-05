В Якутске на месте мемориала ссыльным полякам установят памятник бойцу СВО

В Якутске установят памятник Герою России Дмитрию Егорову, погибшему в зоне специальной военной операции в 2023 году. Об этом сообщил главный архитектор города Семен Сергеев. Монумент возведут на месте снесенного мемориального комплекса в честь ссыльных поляков, погибших в 1941–1947 годах.

Памятник будет установлен на перекрестке улиц Пояркова и Курашова. «Сейчас готовим площадку, само основание для памятника. Контракт на эти работы заключен еще в прошлом году. Бетонные работы и облицовка завершаются»,— рассказал Семен Сергеев ЯСИА. По его словам, памятник уже изготовлен в Красноярске на внебюджетные средства. «Как только его доставят, мы сразу же его установим»,— добавил главный архитектор.

Дмитрий Егоров — уроженец Сунтарского района Якутии. Рядовой погиб в бою у села Новомайорское в ДНР. Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Мемориальный комплекс «Памяти поляков» демонтировали в 2023 году. Он был посвящен полякам, которые внесли вклад в освоение Якутии. Сначала памятник накрыли пленкой и сняли таблички, затем полностью снесли, сообщало местное издание SakhaDay.