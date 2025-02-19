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Власти Калининграда отклонили проект памятника Сталину

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова («Единая Россия») назвала «нецелесообразной» установку памятника советскому лидеру Иосифу Сталину на территории города. Соответствующий ответ (копия есть у «Ъ») она направила руководителю фракции КПРФ в законодательном собрании области Максиму Буланову.

Как пояснил «Ъ» господин Буланов, в начале февраля коммунисты обратились к градоначальнице с просьбой создать рабочую группу, которая бы посодействовала в поиске и согласовании земельного участка для монумента. «Мы бы и деньги нашли на его установку. Однако Елена Ивановна (Дятлова.— "Ъ") за всех решила: памятник не нужен»,— добавил коммунист.

Согласно ответу госпожи Дятловой, установка памятников историческим личностям должна преследовать «цель сплочения общества… и не должна приводить к конфликтам между общественными группами». По мнению градоначальницы, «общественного согласия» вокруг личности Иосифа Сталина на данный момент нет. В качестве аргументов она сослалась на постановление президиума ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», решения Калининградского горисполкома о переименовании «сталинских» топонимов, а также на декларацию Верховного совета СССР, в которой период с 1930-х по начало 1950-х назван «годами сталинских репрессий». Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий осуждает идеологию политического террора, добавила Елена Дятлова, напомнив, что в 2007 году в регионе вышла «Книга памяти жертв политических репрессий».

Отметим, что позицию калининградского мэра разделяют не все представители власти на местах. Например, в декабре 2024 года в центре Вологды по инициативе губернатора Георгия Филимонова («Единая Россия») был открыт памятник Иосифу Сталину в натуральную величину. Монумент разместился на территории дома-музея, где в 1911–1912 годах будущий советский лидер отбывал ссылку.

Андрей Прах

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