Лучшим рестораном мира признали испанский Asador Etxebarri
В столице Перу Лиме прошло вручение наград лучшим ресторанам мира по версии The World’s 50 Best Restaurants Academy. Лучшим в 2026 году был признан Asador Etxebarri — ресторан в городе Ачондо в Стране Басков. Он специализируется на блюдах, которые готовят на открытом огне.
Также в топ-5 лучших ресторанов мира вошли Gaggan в Бангкоке, Alchemist в Копенгагене, Quintonil в Мехико и Wing в Гонконге. Лидерами по числу ресторанов в топ-50 оказались Таиланд, Испания и Италия — в рейтинг вошло по пять ресторанов из каждой из этих стран. В прошлом году лучшим рестораном мира признали перуанский Maido.
Российские рестораны в рейтинг 2026 года не вошли. В последний раз в него попадали московские рестораны White Rabbit и Twins Garden, которые в 2021 году заняли 25-е и 30-е места соответственно.
В составлении рейтинга участвует более 1,1 тыс. ресторанных экспертов из разных стран мира.