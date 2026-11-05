Лучшим рестораном мира признали испанский Asador Etxebarri

Также в топ-5 лучших ресторанов мира вошли Gaggan в Бангкоке, Alchemist в Копенгагене, Quintonil в Мехико и Wing в Гонконге. Лидерами по числу ресторанов в топ-50 оказались Таиланд, Испания и Италия — в рейтинг вошло по пять ресторанов из каждой из этих стран. В прошлом году лучшим рестораном мира признали перуанский Maido.