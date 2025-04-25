Компенсация не устояла в апелляции

Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции о выплате 77-летней Елизавете Михайловой компенсации за жилье, утраченное в ходе советских репрессий. В январе Пресненский суд Москвы по иску городской прокуратуры обязал столичные власти выплатить такую компенсацию, но в мэрии решение обжаловали. В департаменте городского имущества отмечают, что в законодательстве не определен механизм подобных выплат. Адвокат госпожи Михайловой пообещала судиться дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В четверг, 24 апреля, Мосгорсуд вынес постановление по очередному этапу разбирательства Елизаветы Михайловой и прокуратуры Москвы со столичным департаментом городского имущества. Предметом спора стало решение Пресненского районного суда столицы о жилищной компенсации для Елизаветы Михайловой — дочери москвича, осужденного в 1937 году по обвинению в членстве в контрреволюционной организации. В январе текущего года райсуд обязал департамент предоставить женщине бюджетную выплату на покупку 33 кв. м жилплощади (см. “Ъ” от 16 января). Но мэрия подала апелляционную жалобу, и Мосгорсуд, рассмотрев ее, постановил отменить предыдущее постановление полностью. Мотивировочная часть пока не готова.

Основанием для разбирательства стал принятый еще в 1991 году федеральный закон «О жертвах репрессий», обязавший государство выделить репрессированным и их детям, родившимся в ссылке или лагере, бесплатное жилье (в том месте, где семья проживала на момент ареста). Полномочия выделять жилье были переданы регионам. Елизавета Михайлова и еще две родившиеся в ссылках гражданки, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер, дошли в попытках получить жилье до Конституционного суда (КС). В 2019 году КС постановил исправить закон, указав в постановлении, что Россия обязана «стремиться к возможно более полному возмещению вреда, причиненного жертвам репрессий». В суде также особо отметили возраст заявительниц (старше 70 лет), указав, что их дети уже не будут иметь права на компенсацию.

Необходимые поправки разработал Минстрой РФ, но в законопроекте не был однозначно определен источник финансирования для приобретения жилья, а полномочия по его распределению остались у регионов. Тем не менее поправки внесли в Госдуму и в 2020 году приняли в первом чтении. С тех пор документ находится в парламенте без движения.

В департаменте городского имущества, ссылаясь на постановление КС, ранее отмечали, что законодатели должны создать «механизм реализации права реабилитированных граждан». «Только после этого город сможет внести изменения в столичное законодательство и установить порядок обеспечения жильем или выплатами на его покупку реабилитированных граждан, утративших в результате репрессий жилые помещения»,— рассказывали “Ъ” в ДГИ.

Как считает адвокат Елизаветы Михайловой Ольга Подоплелова, «уже 30 лет репрессированные не могут добиться восстановления своих прав, пока федерация и регионы пытаются переложить друг на друга финансовые обязательства». По ее словам, госпожа Михайлова намерена судиться дальше в кассационной инстанции.

Отметим, что аналогичное дело рассматривалось в 2020–2024 годах в Краснодарском крае. Как рассказывал “Ъ”, семья Панаетиди добивалась компенсации за жилье, утраченное их родителями в 1942 году в ходе незаконной депортации по национальному признаку. Ответчиками по их иску выступало краевое министерство труда и соцразвития. Череда разбирательств завершилась в Верховном суде РФ, который встал на сторону семьи Панаетиди: суд обязал министерство перечислить денежную компенсацию из расчета 33 кв. м жилья на каждого реабилитированного. Однако краевые чиновники пересчитали сумму по нормативу 18 кв. м. Последовал очередной раунд судебных разбирательств, и в марте 2025 года власти Краснодарского края согласились выплатить компенсацию в полном объеме.

Александр Воронов, Александр Черных