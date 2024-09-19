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Коммерсантъ FM
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Прокуроры занялись карателями

Надзорное ведомство разъяснило “Ъ” детали пересмотра решений о реабилитации по делам, связанным с войной

Как стало известно “Ъ”, органы прокуратуры за последние два года добились отмены реабилитации более 4 тыс. человек. Все они ранее были восстановлены в правах как жертвы политических репрессий, однако в ходе проведенных проверок выяснилось, что среди таких людей оказались военнослужащие SS и сотрудники оккупационных администраций, каратели и полицаи. После обобщения соответствующей практики в Генпрокуратуре решили изменить порядок работы, связанной с реабилитацией. (“Ъ” ранее сообщал о разработке проекта соответствующего ведомственного приказа, см. “Ъ” от 11 сентября). В ведомстве заверили, что решения об отмене заключений о реабилитации принимаются исключительно «после тщательного изучения архивных уголовных дел».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов рассказал “Ъ”, что с 2020 года Главное уголовно-судебное управление (ГУСУ) надзорного ведомства, проверяя в том числе публикации СМИ, обнаружило ряд фактов реабилитации в конце 1990-х — начале 2000-х годов лиц, изменивших Родине в период Великой Отечественной войны. В частности, речь шла о гражданах, которые добровольно вступили «в военизированные формирования вермахта и войска СС», служили в карательных батальонах и полицейских отрядах или оказывали содействие фашистским оккупантам, «работая в созданных ими органах местного самоуправления». В их числе, например, офицер лагеря для советских военнопленных Эмиль Бромбах, военнослужащие 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», участвовавшие в карательной операции «Выжженная земля», и даже командиры отделений японского оборонительного отряда на Южном Сахалине, руководившие расстрелом гражданина Кореи.

В Генпрокуратуре сообщили, что в рамках работы по выявлению изменников Родины и пособников фашистской Германии только со второго полугодия 2022 года прокуроры проверили свыше 14 тыс. заключений о реабилитации, из которых отменено более 4 тыс.

Кроме того, сообщил господин Иванов, в суды направлены заключения об отказе в реабилитации 64 человек, из которых 58 уже удовлетворены, а еще 6 предстоит рассмотреть. «В отношении еще десяти лиц внесены кассационные представления в Верховный суд России, полностью их удовлетворивший»,— добавил собеседник “Ъ”.

Отметим, что если решение о реабилитации было принято прокуратурой на основании заявления осужденного либо его родственников, то надзор его отменить не может и обращается в суд. Если же решение о реабилитации принято самой прокуратурой после изучения уголовных дел без заявления гражданина, то его надзорный орган вправе отменить его самостоятельно.

Сотрудники Генпрокуратуры, по словам господина Иванова, в ходе проверок обнаружили в числе реабилитированных военнослужащих вермахта, «бандеровцев», «власовцев» и других советских граждан, которые в период оккупации содействовали немецким нацистским властям.

Так, в Смоленской области отменены решения о восстановлении прав Новожилова и Савельева, которые служили в должностях бургомистра и старосты оккупированного Карманово и вели борьбу с партизанами. В открытых источниках сообщается, что в Кармановском районе за время оккупации были убиты сотни мирных граждан, разрушены абсолютно все храмы и школы.

ГУСУ Генпрокуратуры отменило заключение и о реабилитации гражданина Кермелиса, который, как выяснилось, на оккупированной территории Латвийской ССР служил офицером 15-й дивизии Латышского легиона СС.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что вопросы обоснованности реабилитации жертв репрессий 1920–1940-х и 1950-х годов «к предмету проверок не относятся».

«Решение об отмене заключений о реабилитации принимается не огульно, а только после тщательного изучения архивных уголовных дел и при необходимости истребования дополнительной информации. Лишь менее трети из изученных заключений отменяется, остальные признаются законными и обоснованными»,— подчеркнул господин Иванов.

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Как сообщал “Ъ”, в проекте ведомственного приказа Генпрокуратуры о порядке работы по исполнению и надзору за реализацией закона «О реабилитации жертв политических репрессий» (1991) говорится о постоянной работе по выявлению и отмене решений о реабилитации «лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности». Вариант документа подготовлен в соответствии с отредактированной летом 2024 года концепцией госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий от 2015 года. В ней как раз подчеркнута «недопустимость реабилитации и оправдания» лиц, перечисленных в проекте приказа. Запрет их реабилитации зафиксирован и в принятом в 1991 году законе.

Ранее вопрос необоснованной реабилитации лиц, уличенных в сотрудничестве с нацистами, обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий, которую возглавляет глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, в 1990-е годы некоторые из книг памяти жертв репрессий создавались «поспешно», в результате чего там оказались «имена нацистских пособников»: «В результате возникает скандал, дискредитация всей идеи. Надо не бояться исправлять ошибки».

Эмилия Габдуллина, Николай Сергеев

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