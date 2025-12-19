Умер историк и сооснователь музея политрепрессий «Пермь-36» Виктор Шмыров

Историк Виктор Шмыров умер в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба министерства культуры Пермского края. Он был одним из создателей и первым директором Мемориального центра истории политических репрессий «Пермь-36».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Шмыров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Виктор Шмыров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Виктор Шмыров родился в 1946 году в Чусовом. Окончил исторический факультет Пермского государственного университета. Более 50 лет занимался исследованием истории Прикамья и политических репрессий в СССР. Господин Шмыров работал в Чердынском краеведческом музее, преподавал в Пермском пединституте, был деканом исторического факультета и автором десятков научных публикаций по истории Урала.

«Пермь-36» находится на территории бывшей исправительно-трудовой колонии в деревне Кучино Пермского края. В 1946 году там были построены бараки для заключенных колонии №6 Молотовского управления исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД.

В 1980-м при колонии был создан участок особого режима для «особо опасных государственных преступников». Лагерь «Пермь-36» был закрыт в 1988 году. Создать на территории заброшенного лагеря музей предложил Виктор Шмыров. Музейно-архивный комплекс открылся в 1994 году. В 2000-м музею был присвоен статус памятника истории и культуры регионального значения.