Активисты из Екатеринбурга предложили установить памятник Сталину на улице Мира

Грузинское общество «Сакартвелло» и «Центр Сталина» предложили установить памятник Иосифу Сталину на улице Мира. Кроме того, они предлагают присвоить улице имя Сталина.

Президент общества «Сакартвелло» Нукри Чавлеишвили в разговоре с URA.RU сказал, что предложение уже направлено главному архитектору Екатеринбурга Рустаму Габдрахманову. В дальнейшем вопрос переименования улицы и установки памятника должны рассмотреть в мэрии города.

«После комиссии мы встречались с руководством, они сказали: „Давайте будем искать такой вариант, где народ особо, грубо говоря, не будет возмущаться“. Мы с активистами и уважаемыми людьми посидели, подумали, еще раз перечитали историю Екатеринбурга и пришли к выводу, что улица Мира, которая была улицей Сталина, подходит»,— рассказал Нукри Чавлеишвили.

В ноябре 2025 года комиссия по топонимике отложила вопрос об установке бюста Сталина в Екатеринбурге. Вновь сообщения о предложении появились в местных СМИ 25 февраля — в дату 70-летия со дня XX съезда КПСС, на котором Никита Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях».