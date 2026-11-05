Песков: отгруженный США российский дизель «найдет своих покупателей»

FT сообщала, что два танкера с российским дизельным топливом — Talisman и Leruo, изначально отправленные в США, поменяли маршрут. Talisman находится под санкциями США, Великобритании и ЕС. Leruo принадлежит Гонконгу и ходит под флагом Сьерра-Леоне, он попал под санкции Великобритании, ЕС и Канады. У обоих танкеров в качестве пункта назначения больше не указано атлантическое побережье США. Leruo сменило курс на Бразилию, а Talisman вышло в Средиземное море и находится у берегов Алжира. Поданный судном сигнал свидетельствует о том, что у его груза пока нет подтвержденного покупателя или порта назначения. Еще два танкера с российским дизелем — греческий Agioi Fanendes и Beast — продолжают свой путь в США, уточняет газета.