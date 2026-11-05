Песков: отгруженный США российский дизель «найдет своих покупателей»
Песков отреагировал на данные FT о смене курса отправленных из РФ в США танкеров
Закупка США российского дизтоплива и маршрут его поставок никак не связаны с избирательными процессами в Штатах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию Financial Times (FT) о том, что отправленные в США два танкера с российским дизелем изменили курс.
«Отгрузки были осуществлены. Это коммерческие отгрузки, поэтому, естественно, детали здесь не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателей»,— сказал господин Песков на брифинге.
FT сообщала, что два танкера с российским дизельным топливом — Talisman и Leruo, изначально отправленные в США, поменяли маршрут. Talisman находится под санкциями США, Великобритании и ЕС. Leruo принадлежит Гонконгу и ходит под флагом Сьерра-Леоне, он попал под санкции Великобритании, ЕС и Канады. У обоих танкеров в качестве пункта назначения больше не указано атлантическое побережье США. Leruo сменило курс на Бразилию, а Talisman вышло в Средиземное море и находится у берегов Алжира. Поданный судном сигнал свидетельствует о том, что у его груза пока нет подтвержденного покупателя или порта назначения. Еще два танкера с российским дизелем — греческий Agioi Fanendes и Beast — продолжают свой путь в США, уточняет газета.
Сделка о поставках дизеля была согласована во время телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. В октябре Россия планировала поставить более 300 тыс. т дизеля, в ноябре — 500 тыс. т, после — еще 1 млн т. Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл пригрозила портам штрафами за прием российского дизеля.