Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Об этом форвард объявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Это решение было непростым для меня, но некоторые решения принимаются не только головой, но и сердцем»,— сказал 41-летний футболист в своем обращении. Он сказал, что «гордится пройденным путем», потому что «отдал Португалии все, что у него было».
В сентябре Роналду самовольно покинул расположение команды из-за разногласий с главным тренером Жоржи Жезушем: наставник дважды не включил его в стартовый состав на матчи Лиги наций. Португальская футбольная федерация (FPF) отстранила игрока на 30 дней. Телеканал CNN Portugal сообщал, что нападающий не намерен возвращаться в сборную, поскольку «чувствует себя преданным» и «твердо убежден, что правда на его стороне».
Криштиану Роналду дебютировал за национальную команду в 2003 году. Ему принадлежит рекорд по числу матчей (234) и голов (146) на уровне сборных. В составе команды форвард выиграл чемпионат Европы (2016) и стал двукратным победителем Лиги наций (2019, 2025).
С 2022 года Роналду выступает за саудовский «Ан-Наср». Ранее он представлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».