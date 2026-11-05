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СпортФутбол

Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Об этом форвард объявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Stringer / Reuters

«Это решение было непростым для меня, но некоторые решения принимаются не только головой, но и сердцем»,— сказал 41-летний футболист в своем обращении. Он сказал, что «гордится пройденным путем», потому что «отдал Португалии все, что у него было».

Золотой мальчик Португалии

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной
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Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной

JOAO RELVAS / LUSA / Lusa / AFP

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста На фото: на телешоу Herman SIC
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Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста
На фото: на телешоу Herman SIC

Alfredo Rocha / WireImage

В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Darren Walsh / Action Images / Reuters

Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия
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Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия

Ivan Sekretarev / AP

В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции
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В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции

Matt Dunham / AP

Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии и остается ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 135 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (215)
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Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии и остается ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 135 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (215)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)
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В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)

Europa Press / Europa Press / Getty Images

Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы
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Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы

Sergio Perez / Reuters

За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА
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За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась
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С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась

Fotonoticias / FilmMagic / Getty Images

Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь) На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим
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Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)
На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим

Pressefoto Ulmer \ ullstein bild \ Getty Images

Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год
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Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год

Mark Thompson / Getty Images

C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт
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C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт

Getty Images for Cristiano Ronaldo Legacy

В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год
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В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей
На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год

Rafael Marchante / Reuters

В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)
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В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год
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10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год

Daniele Badolato / Juventus FC / Getty Images

«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня» В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага
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«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»
В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага

Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

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«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива» На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира
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«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»
На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира

Molly Darlington / Reuters

С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). У пары родилось двое дочерей
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С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). У пары родилось двое дочерей

Andreas Rentz / MTV 2019 / Getty Images for MTV

Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год
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Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год

Laura Lezza / Getty Images

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В сентябре Роналду самовольно покинул расположение команды из-за разногласий с главным тренером Жоржи Жезушем: наставник дважды не включил его в стартовый состав на матчи Лиги наций. Португальская футбольная федерация (FPF) отстранила игрока на 30 дней. Телеканал CNN Portugal сообщал, что нападающий не намерен возвращаться в сборную, поскольку «чувствует себя преданным» и «твердо убежден, что правда на его стороне».
Криштиану Роналду дебютировал за национальную команду в 2003 году. Ему принадлежит рекорд по числу матчей (234) и голов (146) на уровне сборных. В составе команды форвард выиграл чемпионат Европы (2016) и стал двукратным победителем Лиги наций (2019, 2025).
С 2022 года Роналду выступает за саудовский «Ан-Наср». Ранее он представлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».
Португалия
Криштиану Роналду
Европа

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент