Москалькова и Фадеев возложили цветы к «Стене скорби» в Москве

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий «Стена скорби» в Москве, сообщает ТАСС. Выступая перед журналистами, госпожа Москалькова заявила, что государство должно помогать семьям жертв, чтобы в будущем «не было попрания законов и попрания прав человека».

Валерий Фадеев заявил, что в России нельзя закрывать тему политических репрессий. «Об этих жертвах забывать нельзя, эту тему выхолащивать нельзя. Потому что это очень тяжелый урок в истории нашей страны, и такие уроки важны для жизни народа, нации, важны для будущего»,— сказал он.

30 октября в России проводится День памяти жертв политических репрессий, проводятся траурные акции и памятные мероприятия. С 1991 года, когда была учреждена эта дата, были признаны жертвами политрепрессий и реабилитированы почти 125 тыс. человек. Накануне в Москве прошла ежегодная акция «Возвращение имен» в память о жертвах советских репрессий — москвичи возложили цветы к Соловецкому камню на Лубянской площади.

Полина Мотызлевская