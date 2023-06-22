Свердловская область не уберегла память о ссыльных

Эпидемия уничтожения памятников жертвам политических репрессий добралась до Свердловской области. Здесь неизвестные разрушили на двух сельских кладбищах мемориалы памяти польским ссыльным и вынужденным переселенцам. С памятников сняли таблички с именами людей, крест, а также фигуру Иисуса Христа и образ Богородицы. Полиция организовала проверку.

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Екатеринбургская общественная организация «Польское общество "Полярос"» сообщила, что в Режевском районе разрушены памятники ссыльным полякам, умершим там в 1940-х годах. Как сообщает Режевское краеведческое общество, речь идет о жителях западной Польши, которые в 1939 году бежали от немецких войск в восточную часть страны. Однако ее заняли советские войска — и десятки тысяч «неблагонадежных элементов» были подвергнуты депортации.

В феврале 1940 года около 800 поляков были доставлены на станцию Костоусово в Режевском районе Свердловской области. В лесу для них был построен барачный поселок, ссыльные должны были заниматься лесозаготовками. «Самую молодость я прожила в лагере 46 квартал. Это ужасные воспоминания для нас. Этот голод-голод-голод и тоска, которые нас жрали ночью, а днем — мошкара и комары. Мы жили как заключенные, под винтовкой,— цитирует краеведческое общество воспоминания ссыльной Хелены Стройвонс.— Кто был богатый и имел много вещей, ходил в Липовку и менял их на продукты. У кого не было ничего, тот умирал. Сначала поляков хоронили в Костоусово. А потом, как умирать стали много, мы сделали свое кладбище осенью 1941 года в 46 квартале. Там похоронена моя мать 39 лет. Колхозники, русские люди нам помогали. До русских людей у нас гнева нет. Тоже голодали, как мы».

В 1943 году ссыльным полякам начали предлагать советские паспорта, а в 1944–1945 годах им разрешили вернуться в Польшу. После распада Советского Союза несколько бывших ссыльных приехали в Свердловскую область навестить могилы родных. Они решили обустроить польские кладбища и поставить там памятники с именами умерших.

19 августа 1997 года при поддержке властей Польши и чиновников Свердловской области был открыт обелиск на кладбище в Озерном. Памятник в Костоусово был установлен в 2007 году. За ними ухаживали местные жители.

Как сообщили в «Поляросе», неизвестные демонтировали и забрали таблички с именами захороненных, крест, фигуру Иисуса Христа и образ Богородицы. «Ни администрация поселков, ни школа, ни, как утверждают наши знакомые, жители поселков не имеют к варварской акции никакого отношения. Все очень расстроены случившимся»,— говорят представители общества. Полиция уже занялась этой историей. «В настоящее время материал по поводу факта разрушения памятников зарегистрирован в книге учета сообщений и преступлений территориального ОВД. Сотрудниками полиции МО МВД России по Режевскому району проводится проверка»,— рассказали «Ъ» в муниципальном отделе МВД.

«Это были памятники людям, которые были сосланы и вывезены в основном из Волынской губернии, когда ее присоединили к Советскому Союзу: женщины, старики и дети. Солдат там нет»,— рассказала порталу 66.ru президент Польского общества Марина Лукас. По ее мнению, разрушение памятников — это, скорее всего, спланированная акция из-за современной геополитической обстановки, так как подобное происходило уже в Иркутске, Якутске, Петрозаводске и в Пермском крае.

Напомним, в начале весны в Пермском крае снесли мемориал в память о литовцах и поляках, отправленных в ссылку на лесозаготовки. Памятник был установлен семь лет назад потомками ссыльных на кладбище заброшенного спецпоселения Галяшор. В мае стало известно про исчезновение двух памятников репрессированным полякам и литовцам на территории мемориала жертвам политических репрессий в Пивоварихе (Иркутская область). Однако позже чиновники заявили, что демонтаж «носит временный характер», и пообещали восстановить памятники после благоустройства городской территории.

В июне в Якутске неизвестные похитили памятные таблички с именами поляков, которые были сосланы в регион и стали выдающимися исследователями Якутии. Муниципальные власти пока что ищут организацию, на чьем балансе находился монумент.

Глава екатеринбургского «Мемориала» Алексей Мосин (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным судом РФ) в разговоре с «Ъ» назвал происшествие оскорблением памяти людей.

«От дикости это происходит. Сейчас очень многие наши сограждане считают, что мы окружены врагами и нашими врагами в том числе якобы являются поляки. На самом деле, конечно же, нет,— прокомментировал он.— Эти люди погибли, в память о них установили памятные знаки. Есть близкие люди, которые имеют возможность приехать и отдать честь памяти этих людей. Их лишают этого права! Это настоящий вандализм. Я считаю, что такие ситуации надо пресекать».

Летом с фасадов зданий в Москве начали исчезать памятные таблички мемориального проекта «Последний адрес», посвященного жертвам репрессий. Активисты проекта пока не знают, сколько именно памятных знаков исчезло. Депутат Мосгордумы Владимир Рыжков назвал происходящее спланированной акцией неизвестных экстремистских сталинистских организаций и обратился с запросом в полицию.

А на прошлой неделе в Санкт-Петербурге с бывшей тюрьмы «Кресты» неизвестные сняли мемориальную доску с известной цитатой из поэмы Анны Ахматовой «Реквием». В ней поэтесса просила поставить ей памятник возле СИЗО, где она стояла в длинных очередях вместе с другими родственниками арестованных. Литературная общественность Санкт-Петербурга попросила губернатора города Александра Беглова восстановить мемориальную табличку поэтессе Анне Ахматовой, украденную неизвестными со здания бывшего СИЗО «Кресты». Обращение от имени коллег направил писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Однако в городском комитете по культуре утверждают, что эта доска «не стоит на балансе» Санкт-Петербурга.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург; Александр Черных