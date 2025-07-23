Есть депутат между прошлым и будущим
В Госдуме подвели итоги весенней сессии и снова вспомнили про Сталина
В Государственной думе 23 июля прошло финальное пленарное заседание весенней сессии 2025 года, на котором лидеры фракций по традиции похвастались собственными достижениями и указали на проблемы, которые еще только предстоит решить, а спикер Вячеслав Володин подвел общие итоги работы нижней палаты. Неожиданно большое внимание при этом оказалось уделено Иосифу Сталину.
Последнее пленарное заседание весенней сессии Думы
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Первым слово взял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который по обыкновению раскритиковал работающий «на олигархат» финансово-экономический курс правительства, а также высказал недовольство тем, что Госдума не приняла закон о детях войны и не переименовала Волгоград в Сталинград.
Выступавший следом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его партия — «тоже оппозиционная», но «партия конструктивной оппозиции»: «А значит, в наших непростых условиях надо не изобличать, а плечом к плечу каждую минуту работать с теми, кто, выкручивая себя, и в условиях ограниченных возможностей работает на нашу экономику, работает на людей». Шпилькой в адрес коммунистов стали слова господина Слуцкого о том, что ЛДПР не считает количество гуманитарных конвоев, отправленных в зону специальной военной операции (как это делает КПРФ), а отправляет их «каждый день». Также он сообщил, что все больше офицеров СВО вступает в ЛДПР. Наконец, глава либерал-демократов обозначил задел на перспективу и рассказал о некоторых предложениях партии. Например, об идее запретить въезд в Россию мигрантам, которые привлекались к уголовной ответственности на родине.
Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов охотно поддержал миграционную тему, напомнив об инициативах своей фракции, в частности, о депортации семьи иностранного гражданина, совершившего преступление. Также он согласился с Геннадием Зюгановым по поводу переименования Волгограда в Сталинград. По его словам, «это будет напоминание всяким Мерцам (канцлер Германии Фридрих Мерц.— “Ъ”) и прочим негодяям» о роли СССР во Второй мировой войне. Господин Миронов призвал создать отдельное ведомство по делам ветеранов и объявить 1 июля днем ветерана боевых действий. В конце выступления лидер эсеров похвастался первым местом, которое заняла его фракция по количеству внесенных законопроектов.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев задался вопросом: какой будет Россия после завершения СВО?
Отвечая на него, депутат обратил внимание, что большинство законопроектов, внесенных его фракцией,— «про будущее»: «Наши законы не запрещают что-то, а создают пространство для созидания, для творчества, для лидерства… Штрафы, запреты, ограничения — все это попытка бороться с будущим, это бессмысленно. Если будущее приходит, надо уметь с ним договариваться». В этой связи господин Нечаев напомнил о принятом под занавес сессии законе о штрафах за поиск экстремистских материалов, выразив надежду, что Госдума пересмотрит этот подход и вместо наказания научится «доверять людям». Наконец, касаясь вопросов миграции, лидер «Новых людей» предложил сделать образование для детей мигрантов платным, а также еще раз напомнил о давней партийной инициативе — «Мигрант ID».
Руководитель думских единороссов Владимир Васильев привел статистику, согласно которой депутаты «Единой России» стали авторами 138 принятых законов, а еще 21 документ, одобренный нижней палатой, носил межфракционный характер: «Это большое достижение, когда мы межфракционно готовим не только политические, но и экономические законы». Среди общих заслуг депутатов он отметил защиту памятников, святынь и традиционных ценностей, а также поддержку участников СВО и членов их семей.
Последним выступил Вячеслав Володин.
По данным спикера, в весеннюю сессию было принято 354 закона, из которых 71% — это нормы прямого действия.
«Самый высокий показатель за все предыдущее время»,— подчеркнул спикер. Эти законы начинают работать сразу, то есть к ним не требуются отсылочные нормы и подзаконные акты от правительства, продолжил господин Володин, добавив, что кабмин, в свою очередь, стал готовить их быстрее: «У нас нет случаев, когда подзаконные акты не издаются годами, а такое было». Также спикер похвастал стопроцентным выполнением плана по реализации послания президента, отдельно выделив закон о защите русского языка.
В завершение председатель палаты тоже вспомнил про Сталинград, но в ином ключе. По его словам, во Франции переименовали бульвар, названный в честь советского города, и «мы не должны с этим мириться». Он назвал правильным решение КПРФ пересмотреть итоги XX съезда КПСС (ранее коммунисты назвали «ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях»). «Потому что во многом именно решение съезда заложило отношение не только к лидеру государства, который практически сделал все для его создания, и как верховный главнокомандующий сделал все для победы в Великой Отечественной войне, но и это решение заложило отношение к нам со стороны наших оппонентов»,— подытожил господин Володин.
После этого спикер призвал коллег «сделать все для того, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты», а также напомнил, что «у политиков отпусков не бывает». Согласно думскому графику, следующую неделю парламентарии проведут в регионах, а с 4 августа официально уйдут в отпуск.