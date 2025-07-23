Есть депутат между прошлым и будущим

В Государственной думе 23 июля прошло финальное пленарное заседание весенней сессии 2025 года, на котором лидеры фракций по традиции похвастались собственными достижениями и указали на проблемы, которые еще только предстоит решить, а спикер Вячеслав Володин подвел общие итоги работы нижней палаты. Неожиданно большое внимание при этом оказалось уделено Иосифу Сталину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последнее пленарное заседание весенней сессии Думы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Последнее пленарное заседание весенней сессии Думы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первым слово взял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который по обыкновению раскритиковал работающий «на олигархат» финансово-экономический курс правительства, а также высказал недовольство тем, что Госдума не приняла закон о детях войны и не переименовала Волгоград в Сталинград.

Выступавший следом председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его партия — «тоже оппозиционная», но «партия конструктивной оппозиции»: «А значит, в наших непростых условиях надо не изобличать, а плечом к плечу каждую минуту работать с теми, кто, выкручивая себя, и в условиях ограниченных возможностей работает на нашу экономику, работает на людей». Шпилькой в адрес коммунистов стали слова господина Слуцкого о том, что ЛДПР не считает количество гуманитарных конвоев, отправленных в зону специальной военной операции (как это делает КПРФ), а отправляет их «каждый день». Также он сообщил, что все больше офицеров СВО вступает в ЛДПР. Наконец, глава либерал-демократов обозначил задел на перспективу и рассказал о некоторых предложениях партии. Например, об идее запретить въезд в Россию мигрантам, которые привлекались к уголовной ответственности на родине.

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Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов охотно поддержал миграционную тему, напомнив об инициативах своей фракции, в частности, о депортации семьи иностранного гражданина, совершившего преступление. Также он согласился с Геннадием Зюгановым по поводу переименования Волгограда в Сталинград. По его словам, «это будет напоминание всяким Мерцам (канцлер Германии Фридрих Мерц.— “Ъ”) и прочим негодяям» о роли СССР во Второй мировой войне. Господин Миронов призвал создать отдельное ведомство по делам ветеранов и объявить 1 июля днем ветерана боевых действий. В конце выступления лидер эсеров похвастался первым местом, которое заняла его фракция по количеству внесенных законопроектов.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев задался вопросом: какой будет Россия после завершения СВО?

Отвечая на него, депутат обратил внимание, что большинство законопроектов, внесенных его фракцией,— «про будущее»: «Наши законы не запрещают что-то, а создают пространство для созидания, для творчества, для лидерства… Штрафы, запреты, ограничения — все это попытка бороться с будущим, это бессмысленно. Если будущее приходит, надо уметь с ним договариваться». В этой связи господин Нечаев напомнил о принятом под занавес сессии законе о штрафах за поиск экстремистских материалов, выразив надежду, что Госдума пересмотрит этот подход и вместо наказания научится «доверять людям». Наконец, касаясь вопросов миграции, лидер «Новых людей» предложил сделать образование для детей мигрантов платным, а также еще раз напомнил о давней партийной инициативе — «Мигрант ID».

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Руководитель думских единороссов Владимир Васильев привел статистику, согласно которой депутаты «Единой России» стали авторами 138 принятых законов, а еще 21 документ, одобренный нижней палатой, носил межфракционный характер: «Это большое достижение, когда мы межфракционно готовим не только политические, но и экономические законы». Среди общих заслуг депутатов он отметил защиту памятников, святынь и традиционных ценностей, а также поддержку участников СВО и членов их семей.

Последним выступил Вячеслав Володин.

По данным спикера, в весеннюю сессию было принято 354 закона, из которых 71% — это нормы прямого действия.

«Самый высокий показатель за все предыдущее время»,— подчеркнул спикер. Эти законы начинают работать сразу, то есть к ним не требуются отсылочные нормы и подзаконные акты от правительства, продолжил господин Володин, добавив, что кабмин, в свою очередь, стал готовить их быстрее: «У нас нет случаев, когда подзаконные акты не издаются годами, а такое было». Также спикер похвастал стопроцентным выполнением плана по реализации послания президента, отдельно выделив закон о защите русского языка.

В завершение председатель палаты тоже вспомнил про Сталинград, но в ином ключе. По его словам, во Франции переименовали бульвар, названный в честь советского города, и «мы не должны с этим мириться». Он назвал правильным решение КПРФ пересмотреть итоги XX съезда КПСС (ранее коммунисты назвали «ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях»). «Потому что во многом именно решение съезда заложило отношение не только к лидеру государства, который практически сделал все для его создания, и как верховный главнокомандующий сделал все для победы в Великой Отечественной войне, но и это решение заложило отношение к нам со стороны наших оппонентов»,— подытожил господин Володин.

После этого спикер призвал коллег «сделать все для того, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты», а также напомнил, что «у политиков отпусков не бывает». Согласно думскому графику, следующую неделю парламентарии проведут в регионах, а с 4 августа официально уйдут в отпуск.

Ксения Веретенникова