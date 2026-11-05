Politico узнал о готовящихся отставках руководителей ключевых департаментов ЕК
В Брюсселе распространяется список высокопоставленных чиновников Евросоюза, которые готовятся уйти в отставку, сообщает Politico. Согласно документу, речь идет о руководителях ключевых департаментов Еврокомиссии, включая Герта Яна Копмана, Паскаля Леардини, Керстин Йорна, Флорику Финк-Хойер, Бернарда Магенханна и Темис Христофиду.
По данным издания, утечка списка спровоцировала волну спекуляций о возможных назначениях на освобождающиеся посты. Повышенное внимание к документу объясняется дефицитом свободных мест на высших управленческих позициях в Еврокомиссии. С момента вступления Урсулы фон дер Ляйен в должность главы ЕК была проведена лишь одна крупная перестановка.
Как пишет Politico, потенциальная волна отставок может запустить кадровую чехарду в структурах исполнительной власти ЕС. Официального подтверждения информации о готовящихся уходах чиновников не было.