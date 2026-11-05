Politico узнал о готовящихся отставках руководителей ключевых департаментов ЕК

По данным издания, утечка списка спровоцировала волну спекуляций о возможных назначениях на освобождающиеся посты. Повышенное внимание к документу объясняется дефицитом свободных мест на высших управленческих позициях в Еврокомиссии. С момента вступления Урсулы фон дер Ляйен в должность главы ЕК была проведена лишь одна крупная перестановка.