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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Мир

Politico узнал о готовящихся отставках руководителей ключевых департаментов ЕК

В Брюсселе распространяется список высокопоставленных чиновников Евросоюза, которые готовятся уйти в отставку, сообщает Politico. Согласно документу, речь идет о руководителях ключевых департаментов Еврокомиссии, включая Герта Яна Копмана, Паскаля Леардини, Керстин Йорна, Флорику Финк-Хойер, Бернарда Магенханна и Темис Христофиду.
Герт Ян Копман

Герт Ян Копман

Kirsty Wigglesworth / Reuters

По данным издания, утечка списка спровоцировала волну спекуляций о возможных назначениях на освобождающиеся посты. Повышенное внимание к документу объясняется дефицитом свободных мест на высших управленческих позициях в Еврокомиссии. С момента вступления Урсулы фон дер Ляйен в должность главы ЕК была проведена лишь одна крупная перестановка.
Как пишет Politico, потенциальная волна отставок может запустить кадровую чехарду в структурах исполнительной власти ЕС. Официального подтверждения информации о готовящихся уходах чиновников не было.
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