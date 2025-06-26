Памятнику Сталина в Вологде ничего не угрожает, заявил губернатор

Памятник Иосифу Сталину в музее «Вологодская ссылка» находится «вне обсуждения» и «будет стоять». Об этом губернатор региона Георгий Филимонов написал в своем Telegram-канале. Ранее прокуратура Вологодской области обратилась в Арбитражный суд с требованием признать недействительной сделку между изготовителем монумента и музеем.

«Странный ажиотаж на ровном месте пытались раздуть вокруг памятника И. В. Сталину. Обсуждаются лишь правовые нюансы процедуры оформления документов, а не судьба монумента. У Минкульта области и юридического блока правительства региона есть свои полноценные правовые аргументы. Коллеги занимаются. Но сам объект вне обсуждения. Будет стоять. Спешу успокоить фантазеров»,— написал господин Филимонов.

Памятник Сталину был открыт в Вологде 21 декабря 2024 года по инициативе губернатора. Согласно материалам дела, прокуратура требует признать недействительной сделку, заключенную в сентябре 2024-го между индивидуальным предпринимателем Екатериной Ложеницыной и Вологодским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, вернуть памятник Сталину изготовителю, а музею — 10,5 млн руб. Что стало поводом для иска надзорного органа, неизвестно.

Андрей Прах