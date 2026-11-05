Во Франции задержали семь человек за кражу гравюр Пикассо

Гравюры были украдены в начале октября из частного дома в городе Мужене в департаменте Приморские Альпы. По данным следствия, двое воров в масках и перчатках проникли в дом, вынесли гравюры и скрылись с места преступления на автомобиле. Среди арестованных есть участники преступных группировок, которые ранее уже были известны правоохранительным органам.