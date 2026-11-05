Во Франции задержали семь человек за кражу гравюр Пикассо
Французская полиция сообщила о задержании семи человек и возвращении шести украденных ранее гравюр работы Пабло Пикассо. Стоимость гравюр оценивается более чем в €100 тыс. Сообщается, что произведения находятся в идеальном состоянии, они были возвращены владельцам. Полиция заявила, что задержаны как непосредственные участники кражи, так и их сообщники, помогавшие организовать перевозку гравюр и занимающиеся сбытом краденого.
Гравюры были украдены в начале октября из частного дома в городе Мужене в департаменте Приморские Альпы. По данным следствия, двое воров в масках и перчатках проникли в дом, вынесли гравюры и скрылись с места преступления на автомобиле. Среди арестованных есть участники преступных группировок, которые ранее уже были известны правоохранительным органам.
В августе Европол опубликовал доклад о том, что кражи произведений искусства из музеев в последнее время становятся все более дерзкими.