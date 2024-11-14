С репрессиями поступили в пожарном порядке

Работа Музея истории ГУЛАГа — уникального учреждения, посвященного жертвам сталинских репрессий,— была приостановлена в четверг «для обеспечения максимально безопасных условий для посетителей» и возобновится «после полного устранения возможных угроз». Согласно официальным сообщениям, причиной стали выявленные Центром экспертиз, исследований и испытаний в строительстве при Мосгосстройнадзоре нарушения пожарной безопасности. О каких нарушениях идет речь, в ведомстве “Ъ” оперативно не сообщили. Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, возглавляющий комиссию по увековечению памяти жертв политических репрессий, в беседе с “Ъ” выразил уверенность, что в ближайшее время музей снова заработает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С 14 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа временно приостанавливает свою работу,— такое сообщение появилось накануне на сайте учреждения.— В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея».

Музей истории ГУЛАГа — единственное государственное учреждение, полностью посвященное сталинским репрессиям. Музей учрежден постановлением правительства РФ в 2001 году. Основу экспозиции составили архивные документы и личные дела заключенных, а также реконструированные элементы лагерного быта. Музей располагается в 1-м Самотечном переулке Москвы.

“Ъ” обратился с запросом в Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве при Мосгосстройнадзоре, который проводил проверку помещений по заказу столичного департамента культуры. О том, какие именно нарушения были обнаружены, в ведомстве “Ъ” оперативно не сообщили. Директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов в течение всего дня не ответил на звонки “Ъ”. По данным агентства городских новостей «Москва», в самом музее действуют особые противопожарные требования, поскольку на его территории находятся вентиляционные камеры столичного метрополитена.

Во второй половине четверга департамент культуры Москвы выступил с официальным разъяснением, заверив, что «работа была приостановлена для обеспечения максимально безопасных условий для посетителей» и «как только все обнаруженные в здании нарушения будут устранены, музей и его экспозиции продолжат свою деятельность». Впрочем, добавили в ведомстве, «такое решение будет приниматься только после полного устранения возможных угроз».

«Не вижу никаких политических причин, которые могли бы вести к закрытию этого музея,— прокомментировал “Ъ” глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, возглавляющий комиссию по увековечению памяти жертв политических репрессий.— Мы сейчас выясняем, в чем дело. Надеюсь, в ближайшее время противопожарные проблемы будут исправлены и музей будет снова открыт.

Эмилия Габдуллина