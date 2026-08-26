Сахалинские коммунисты предложили заменить Николая II на Сталина

Сахалинское областное отделение КПРФ потребовало демонтировать памятник императору Николаю II, установленный у собора Рождества Христова на площади Победы в Южно-Сахалинске. Соответствующее заявление приняло бюро обкома партии, сообщил Telegram-канал регионального отделения КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархии Фото: Официальный сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархии

Коммунисты считают неуместным размещение открытого 23 августа памятника на площади Победы, поскольку именно во время правления Николая II Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904–1905 годов и передала Японии южную часть Сахалина. В КПРФ также напомнили, что незадолго до открытия монумента глава МИД Японии Мотэги вновь заявил о территориальных претензиях к России. Поэтому установка памятника Николаю II в приграничном регионе может восприниматься как политический сигнал и использоваться японской пропагандой, полагают партийцы.

Вместо скульптуры императора коммунисты предложили установить на той же площади памятник Иосифу Сталину, благодаря которому Южный Сахалин и Курильские острова в 1945 году вернулись в состав СССР. Заявление направлено сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко, прокурору региона Владимиру Шайбекову, депутатам облдумы, председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Анна Коломенская