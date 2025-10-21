В Госдуме предложили КПРФ вспомнить о Сталине, прежде чем закрывать Ельцин-центр

Член комитета культуры Госдумы Сергей Соловьев («Единая Россия») предложил представителям КПРФ вспомнить о неоднозначности фигуры Иосифа Сталина, прежде чем предлагать закрыть Ельцин-центр

«Раскулачивание, отъем собственности и приход к власти большевиков тоже не бесспорный период», — парировал господин Соловьев заявления коммунистов о преобладании в российском обществе негативной оценки президентства Бориса Ельцина.

«Вот вы про Ельцина, а можно и про Сталина вспомнить… Хорошего и плохого»,— заявил депутат.

Историческая дискуссия развернулась в нижней палате парламента в связи с первым чтением законопроекта КПРФ, меняющего порядок создания центров исторического наследия президентов России. Коммунисты предложили сохранить эту возможность лишь за теми главами государства, чьи полномочия были прекращены после 1 января 2000 года. Инициатива была отклонена депутатами при 72 голосах «за».

