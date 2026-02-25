Фадеев призвал не бояться рассказывать школьникам о сталинских репрессиях

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал не бояться рассказывать школьникам о событиях «Большого террора» 1937-1938 годов. По его словам, в школах на уроках истории надо рассказывать о массовых политических репрессиях в СССР, но делать это «без визга, без воплей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ведь до сих пор в обществе нет единой оценки сталинской эпохи. Мы не добились этого»,— указал господин Фадеев на научном совете в Российском военно-историческом обществе (РВИО). Затем он процитировал слова президента Владимира Путина: «Что касается увековечивания памяти жертв политических репрессий, мы не должны забывать и про эту работу ни в коем случае. Это тяжелая трагедия в нашей истории. История такая, какая она есть. И здесь ничего нельзя замалчивать. И ничего нельзя использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией. И особенно сегодня».

Говоря об увековечивании памяти репрессированных, председатель совета отметил, что проект «Последний адрес» — проект «политический». «На домах в Москве вывешивали таблички с именами репрессированных. Понятно, что в Москве было много репрессированных. Понятно, что в центре в каждом доме были репрессированные. Да, надо помнить. Но что же ты теперь идешь по центру города как по кладбищу? Это не проект памяти, это политический проект»,— сказал он.

Председатель СПЧ также назвал «неоднозначным» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях». «Там (в докладе — "Ъ") и правда есть, и неправда есть. Это очень неоднозначный доклад. И это было видно тогда, и тем более видно сейчас»,— отметил Валерий Фадеев.

Полина Мотызлевская