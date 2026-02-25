Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фадеев призвал не бояться рассказывать школьникам о сталинских репрессиях

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал не бояться рассказывать школьникам о событиях «Большого террора» 1937-1938 годов. По его словам, в школах на уроках истории надо рассказывать о массовых политических репрессиях в СССР, но делать это «без визга, без воплей».

Валерий Фадеев

Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ведь до сих пор в обществе нет единой оценки сталинской эпохи. Мы не добились этого»,— указал господин Фадеев на научном совете в Российском военно-историческом обществе (РВИО). Затем он процитировал слова президента Владимира Путина: «Что касается увековечивания памяти жертв политических репрессий, мы не должны забывать и про эту работу ни в коем случае. Это тяжелая трагедия в нашей истории. История такая, какая она есть. И здесь ничего нельзя замалчивать. И ничего нельзя использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией. И особенно сегодня».

Говоря об увековечивании памяти репрессированных, председатель совета отметил, что проект «Последний адрес» — проект «политический». «На домах в Москве вывешивали таблички с именами репрессированных. Понятно, что в Москве было много репрессированных. Понятно, что в центре в каждом доме были репрессированные. Да, надо помнить. Но что же ты теперь идешь по центру города как по кладбищу? Это не проект памяти, это политический проект»,— сказал он.

Мифы и реалии террора

Читать далее

Председатель СПЧ также назвал «неоднозначным» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях». «Там (в докладе — "Ъ") и правда есть, и неправда есть. Это очень неоднозначный доклад. И это было видно тогда, и тем более видно сейчас»,— отметил Валерий Фадеев.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Как Сталин построил тоталитарный режим в СССР

Предыдущая фотография
«Сын за отца не отвечает» &lt;br> Иосиф Cталин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года в грузинском городе Гори. Его отец был простым сапожником, много пил и был жестоким человеком. Когда Иосифу было 11 лет, его отец погиб в пьяной драке: кто-то ударил его ножом. Мать Сталина — Екатерина — работала поденщицей. Она очень любила своего единственного оставшегося в живых ребенка (остальные двое умерли во младенчестве), но часто била его

«Сын за отца не отвечает» Иосиф Cталин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года в грузинском городе Гори. Его отец был простым сапожником, много пил и был жестоким человеком. Когда Иосифу было 11 лет, его отец погиб в пьяной драке: кто-то ударил его ножом. Мать Сталина — Екатерина — работала поденщицей. Она очень любила своего единственного оставшегося в живых ребенка (остальные двое умерли во младенчестве), но часто била его

Фото: Автор неизвестен

С рождения у Иосифа Сталина были некоторые телесные дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге, лицо в оспинах. Когда ему было шесть лет, его сбил фаэтон. Сталин был сильно травмирован: левая рука не разгибалась в локте и поэтому казалась короче правой

С рождения у Иосифа Сталина были некоторые телесные дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге, лицо в оспинах. Когда ему было шесть лет, его сбил фаэтон. Сталин был сильно травмирован: левая рука не разгибалась в локте и поэтому казалась короче правой

Фото: Wikipedia

«Мои родители обращались со мной совсем неплохо. Другое дело — духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма» &lt;br> Сталин был хорошим учеником, писал стихи, получал хорошие оценки по всем предметам. В 1899 году он стал руководителем рабочего кружка молодых железнодорожников, составил для них марксистскую программу, позже вступил в грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме-даси» («Третья группа»), где занял позицию революционного меньшинства. По одной из версий, именно поэтому он был исключен из семинарии в 1899 году

«Мои родители обращались со мной совсем неплохо. Другое дело — духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма» Сталин был хорошим учеником, писал стихи, получал хорошие оценки по всем предметам. В 1899 году он стал руководителем рабочего кружка молодых железнодорожников, составил для них марксистскую программу, позже вступил в грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме-даси» («Третья группа»), где занял позицию революционного меньшинства. По одной из версий, именно поэтому он был исключен из семинарии в 1899 году

Фото: Петр Оцуп / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1901 году Сталин занялся изданием нелегальной газеты. Затем отправился в Батуми, где участвовал в создании нелегальной социально-демократической организации. В 1903 году после раскола Российской социально-демократической рабочей партии (РСДРП) он присоединился к большевикам, а уже в 1905 году познакомился с руководителем фракции большевиков Лениным (на фото в центре)

В 1901 году Сталин занялся изданием нелегальной газеты. Затем отправился в Батуми, где участвовал в создании нелегальной социально-демократической организации. В 1903 году после раскола Российской социально-демократической рабочей партии (РСДРП) он присоединился к большевикам, а уже в 1905 году познакомился с руководителем фракции большевиков Лениным (на фото в центре)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1906 году Сталин обвенчался с Екатериной Сванидзе (на фото). Спустя год у них родился сын Яков, а Екатерина умерла от тифа через несколько месяцев

В 1906 году Сталин обвенчался с Екатериной Сванидзе (на фото). Спустя год у них родился сын Яков, а Екатерина умерла от тифа через несколько месяцев

Фото: РИА НОВОСТИ

В 1918 году Сталин женился на дочери революционера Надежде Аллилуевой. В 1921 году у него родился сын Василий (на фото). Его воспитывали вместе с усыновленным Сталиным сыном его друга Федора Сергеева. В феврале 1926 года у Сталина родилась дочь Светлана (в 1967 году она попросила политического убежища в США)

В 1918 году Сталин женился на дочери революционера Надежде Аллилуевой. В 1921 году у него родился сын Василий (на фото). Его воспитывали вместе с усыновленным Сталиным сыном его друга Федора Сергеева. В феврале 1926 года у Сталина родилась дочь Светлана (в 1967 году она попросила политического убежища в США)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит» &lt;br> 3 апреля 1922 года на Пленуме ЦК РКП(б) Сталин был избран в политбюро и оргбюро ЦК РКП(б), а также генеральным секретарем ЦК РКП(б). К тому времени Ленин фактически отошел от политической деятельности из-за болезни. Чтобы противостоять Троцкому, Сталин, Зиновьев и Каменев организовали в правительстве «тройку», которую критиковал Ленин, предложивший снять Сталина с должности генсека. Сталин подал в отставку, однако она не была принята

«Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит» 3 апреля 1922 года на Пленуме ЦК РКП(б) Сталин был избран в политбюро и оргбюро ЦК РКП(б), а также генеральным секретарем ЦК РКП(б). К тому времени Ленин фактически отошел от политической деятельности из-за болезни. Чтобы противостоять Троцкому, Сталин, Зиновьев и Каменев организовали в правительстве «тройку», которую критиковал Ленин, предложивший снять Сталина с должности генсека. Сталин подал в отставку, однако она не была принята

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу» &lt;br> После того как Троцкий потерпел сокрушительное поражение, Сталин начал борьбу с Зиновьевым и Каменевым. К 1926 году бывшие соперники Троцкий, Зиновьев и Каменев объединились против Сталина (позже их блок получил название «Объединенная оппозиция»). Но к тому времени противники Сталина утратили реальное влияние. Перед XV съездом ВКП (б) лидеры оппозиции были исключены из партии&lt;br> На фото: Сталин слушает выступления делегатов съезда

«Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу» После того как Троцкий потерпел сокрушительное поражение, Сталин начал борьбу с Зиновьевым и Каменевым. К 1926 году бывшие соперники Троцкий, Зиновьев и Каменев объединились против Сталина (позже их блок получил название «Объединенная оппозиция»). Но к тому времени противники Сталина утратили реальное влияние. Перед XV съездом ВКП (б) лидеры оппозиции были исключены из партии
На фото: Сталин слушает выступления делегатов съезда

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Решение о проведении коллективизации было принято в 1927 году. Начался процесс «раскулачивания», сопровождавшийся политическими репрессиями. К февралю 1930 года жертвами репрессий стали 25 тыс. человек. Всего за 1930-1931 годы, как указано в справке отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932-1940 годы в спецпоселения прибыли еще 489 822 раскулаченных. Многие из них умерли в ссылке

Решение о проведении коллективизации было принято в 1927 году. Начался процесс «раскулачивания», сопровождавшийся политическими репрессиями. К февралю 1930 года жертвами репрессий стали 25 тыс. человек. Всего за 1930-1931 годы, как указано в справке отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932-1940 годы в спецпоселения прибыли еще 489 822 раскулаченных. Многие из них умерли в ссылке

Фото: РИА НОВОСТИ

Массовые ссылки привели к недовольству в среде крестьянства и многочисленным бунтам, которые часто подавлялись с применением оружия. В целом в течение 1930 года около 2,5 млн человек выступили против коллективизации

Массовые ссылки привели к недовольству в среде крестьянства и многочисленным бунтам, которые часто подавлялись с применением оружия. В целом в течение 1930 года около 2,5 млн человек выступили против коллективизации

Фото: Автор неизвестен

Ситуация ухудшалась массовым голодом, охватившим Украину, Поволжье, Кубань, Белоруссию, Южный Урал, Западную Сибирь и Казахстан. Жертвами голода, который некоторые историки считают искусственно созданным, стали от 6 млн до 8 млн человек

Ситуация ухудшалась массовым голодом, охватившим Украину, Поволжье, Кубань, Белоруссию, Южный Урал, Западную Сибирь и Казахстан. Жертвами голода, который некоторые историки считают искусственно созданным, стали от 6 млн до 8 млн человек

Фото: Harvard College Library

В 1928 году был утвержден план по индустриализации, предполагавший строительство 1,5 тыс. заводов. Строительство требовало закупки оборудования за границей. Чтобы финансировать закупки, было принято решение об увеличении экспорта сырья. Кроме того, было начато строительство метрополитена в Москве. Вместе с тем взрывались и разрушались храмы — в частности, был взорван храм Христа Спасителя, чтобы на его месте построить Дворец Советов

В 1928 году был утвержден план по индустриализации, предполагавший строительство 1,5 тыс. заводов. Строительство требовало закупки оборудования за границей. Чтобы финансировать закупки, было принято решение об увеличении экспорта сырья. Кроме того, было начато строительство метрополитена в Москве. Вместе с тем взрывались и разрушались храмы — в частности, был взорван храм Христа Спасителя, чтобы на его месте построить Дворец Советов

Фото: ТАСС

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались — троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений» &lt;br> Массовые репрессии, начавшиеся в годы коллективизации, продолжились не только в среде крестьян. Появился термин «враг народа», под который мог подпасть любой неугодный Сталину человек

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались — троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений» Массовые репрессии, начавшиеся в годы коллективизации, продолжились не только в среде крестьян. Появился термин «враг народа», под который мог подпасть любой неугодный Сталину человек

Фото: Karelian State Regional Museum

В 1936-1938 годах начались массовые расстрелы. По данным общества «Мемориал» (до ликвидации внесен в реестр иностранных агентов), лично Сталиным и его ближайшими соратниками по политбюро ЦК ВКП(б) только в 1936-1938 годы подписаны списки на осуждение 43 тыс. человек. Однако многие историки считают, что за репрессиями до 1934 года стоял не Сталин, а лично Бухарин, который в те годы контролировал деятельность ОГПУ и давал санкции на аресты и политические процессы. За период с 1930 по 1953 год, по оценкам разных исследователей, только по политическим обвинениям были арестованы от 3,6 млн до 3,8 млн человек, из них расстреляны от 748 тыс. до 786 тыс. человек. С 1935 года аресту и расстрелу, согласно постановлению Сталина, могли быть подвергнуты дети в возрасте от 12 лет. Однако документального подтверждения проведения расстрелов детей нет

В 1936-1938 годах начались массовые расстрелы. По данным общества «Мемориал» (до ликвидации внесен в реестр иностранных агентов), лично Сталиным и его ближайшими соратниками по политбюро ЦК ВКП(б) только в 1936-1938 годы подписаны списки на осуждение 43 тыс. человек. Однако многие историки считают, что за репрессиями до 1934 года стоял не Сталин, а лично Бухарин, который в те годы контролировал деятельность ОГПУ и давал санкции на аресты и политические процессы. За период с 1930 по 1953 год, по оценкам разных исследователей, только по политическим обвинениям были арестованы от 3,6 млн до 3,8 млн человек, из них расстреляны от 748 тыс. до 786 тыс. человек. С 1935 года аресту и расстрелу, согласно постановлению Сталина, могли быть подвергнуты дети в возрасте от 12 лет. Однако документального подтверждения проведения расстрелов детей нет

Фото: ТАСС

Система ГУЛАГ, созданная по распоряжению Сталина, считалась экономическим ресурсом. Однако реальная продуктивность трудов узников ГУЛАГа была настолько низкой, что вряд ли могла повлиять на экономику. При этом дотации на его содержание со стороны государства постоянно росли. За время правления Сталина через систему ГУЛАГа прошло более 20 млн человек

Система ГУЛАГ, созданная по распоряжению Сталина, считалась экономическим ресурсом. Однако реальная продуктивность трудов узников ГУЛАГа была настолько низкой, что вряд ли могла повлиять на экономику. При этом дотации на его содержание со стороны государства постоянно росли. За время правления Сталина через систему ГУЛАГа прошло более 20 млн человек

Фото: Central Russian Film and Photo Archive

Период 1937-1938 годов получил название «Большой террор». За это время были арестованы до 5 млн до 9 млн человек. Он был направлен на уничтожение «антисоветских элементов» и «контрреволюционных национальных контингентов». Репрессиям подвергались командный и начальствующий состав РККА и РККФ. Наибольший резонанс вызвал арест и осуждение Тухачевского (на фото — первый слева в нижнем ряду). В число репрессированных в эти годы попали трое из пяти маршалов Советского Союза, 20 командармов 1-го и 2-го рангов, пять флагманов флота 1-го и 2-го рангов, шесть флагманов 1-го ранга, 69 комкоров, 153 комдива, 247 комбригов

Период 1937-1938 годов получил название «Большой террор». За это время были арестованы до 5 млн до 9 млн человек. Он был направлен на уничтожение «антисоветских элементов» и «контрреволюционных национальных контингентов». Репрессиям подвергались командный и начальствующий состав РККА и РККФ. Наибольший резонанс вызвал арест и осуждение Тухачевского (на фото — первый слева в нижнем ряду). В число репрессированных в эти годы попали трое из пяти маршалов Советского Союза, 20 командармов 1-го и 2-го рангов, пять флагманов флота 1-го и 2-го рангов, шесть флагманов 1-го ранга, 69 комкоров, 153 комдива, 247 комбригов

Фото: Военно-исторический журнал

«Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» &lt;br> После прихода Гитлера к власти в Германии изменился курс внешней политики. Теперь она была направлена на создание системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии и союзе коммунистов со всеми левыми силами против фашизма (тактика «народного фронта»). Эта позиция первоначально не была последовательной: в 1935 году Сталин, встревоженный германо-польским сближением, тайно предложил Гитлеру пакт о ненападении, но получил отказ

«Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» После прихода Гитлера к власти в Германии изменился курс внешней политики. Теперь она была направлена на создание системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии и союзе коммунистов со всеми левыми силами против фашизма (тактика «народного фронта»). Эта позиция первоначально не была последовательной: в 1935 году Сталин, встревоженный германо-польским сближением, тайно предложил Гитлеру пакт о ненападении, но получил отказ

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

С сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, и до июня 1941-го Гитлер и Сталин поддерживали «дружеские отношения». Сталин полагал, что Вторая мировая война превратится, как и предыдущая, в войну позиционную, затянется на долгие годы. И Советский Союз, получив мирную передышку, нанесет в конце концов мощный удар в тыл ослабевшей Германии. Когда же выяснилось, что немцы легко расправились со всей континентальной Европой, ситуация решительно поменялась. Точного срока нападения нацистов Сталин не представлял. Но с осени 1940 года, после провала переговоров Молотова в Берлине (СССР требовал контроля над Черноморскими проливами и окончательного присоединения Финляндии, но получил отказ), генсек понимал: война с немцами неизбежна

С сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, и до июня 1941-го Гитлер и Сталин поддерживали «дружеские отношения». Сталин полагал, что Вторая мировая война превратится, как и предыдущая, в войну позиционную, затянется на долгие годы. И Советский Союз, получив мирную передышку, нанесет в конце концов мощный удар в тыл ослабевшей Германии. Когда же выяснилось, что немцы легко расправились со всей континентальной Европой, ситуация решительно поменялась. Точного срока нападения нацистов Сталин не представлял. Но с осени 1940 года, после провала переговоров Молотова в Берлине (СССР требовал контроля над Черноморскими проливами и окончательного присоединения Финляндии, но получил отказ), генсек понимал: война с немцами неизбежна

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

3 июля 1941 года Сталин, обращаясь к народу, предложил перейти к тактике выжженной земли. 17 ноября 1941 года вышел приказ ставки верховного главнокомандования, обязывающий «при вынужденном отходе наших уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать». В тыл эвакуировали 1523 завода, 10 млн мирных жителей. Но огромными были и потери — 4,2 млн солдат и командиров

3 июля 1941 года Сталин, обращаясь к народу, предложил перейти к тактике выжженной земли. 17 ноября 1941 года вышел приказ ставки верховного главнокомандования, обязывающий «при вынужденном отходе наших уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать». В тыл эвакуировали 1523 завода, 10 млн мирных жителей. Но огромными были и потери — 4,2 млн солдат и командиров

Фото: AP

С 8 августа 1941 года Сталин указом президиума Верховного совета СССР был назначен верховным главнокомандующим ВС СССР. Если в начале войны Сталин, по словам очевидцев, принимал множество некомпетентных решений, то, по словам маршала Жукова (на фото слева), начиная со Сталинградской битвы, Сталин стал проявлять себя как человек, «…владеющий вопросами организаций фронтовых операций и операций групп фронтов и руководящий ими с большим знанием дела, хорошо разбираясь и в больших стратегических вопросах», а также умеющий «найти главное звено в стратегической обстановке»

С 8 августа 1941 года Сталин указом президиума Верховного совета СССР был назначен верховным главнокомандующим ВС СССР. Если в начале войны Сталин, по словам очевидцев, принимал множество некомпетентных решений, то, по словам маршала Жукова (на фото слева), начиная со Сталинградской битвы, Сталин стал проявлять себя как человек, «…владеющий вопросами организаций фронтовых операций и операций групп фронтов и руководящий ими с большим знанием дела, хорошо разбираясь и в больших стратегических вопросах», а также умеющий «найти главное звено в стратегической обстановке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами» &lt;br> С 28 ноября по 1 декабря 1943 года Сталин участвовал в Тегеранской конференции — первой за годы Второй мировой войны конференции «большой тройки» — лидеров СССР, США и Великобритании. С 4 февраля по 11 февраля 1945 года прошла Ялтинская конференция союзных держав, посвященная установлению послевоенного мирового порядка

«Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами» С 28 ноября по 1 декабря 1943 года Сталин участвовал в Тегеранской конференции — первой за годы Второй мировой войны конференции «большой тройки» — лидеров СССР, США и Великобритании. С 4 февраля по 11 февраля 1945 года прошла Ялтинская конференция союзных держав, посвященная установлению послевоенного мирового порядка

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных» &lt;br> После завершения войны Сталин подписал ряд постановлений. Была проведена денежная реформа, проводились так называемые стройки века, предполагающие создание промышленных электростанций и каналов. Одним из главных научных достижений тех лет стала разработка ядерного оружия. B 1946 году Сталин подписал более 60 документов, связанных с развитием атомной науки и техники. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области было проведено испытание первой советской атомной бомбы

«Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных» После завершения войны Сталин подписал ряд постановлений. Была проведена денежная реформа, проводились так называемые стройки века, предполагающие создание промышленных электростанций и каналов. Одним из главных научных достижений тех лет стала разработка ядерного оружия. B 1946 году Сталин подписал более 60 документов, связанных с развитием атомной науки и техники. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области было проведено испытание первой советской атомной бомбы

Фото: Wikipedia

В последние годы жизни Сталин, скорее всего, из-за боязни покушений перестал ночевать в спальне, а только хранил в ней одежду. Бывший помощник начальника следственной части по особо важным делам МГБ рассказывал, что в январе или феврале 1953 года произошло странное покушение на Сталина. Какой-то человек, которого он называл «спортсмен», перемахнул через забор дачи, находившейся в Кунцево, и из ручного пулемета стал стрелять по ее окнам. Никто не пострадал, но Сталин был сильно напуган

В последние годы жизни Сталин, скорее всего, из-за боязни покушений перестал ночевать в спальне, а только хранил в ней одежду. Бывший помощник начальника следственной части по особо важным делам МГБ рассказывал, что в январе или феврале 1953 года произошло странное покушение на Сталина. Какой-то человек, которого он называл «спортсмен», перемахнул через забор дачи, находившейся в Кунцево, и из ручного пулемета стал стрелять по ее окнам. Никто не пострадал, но Сталин был сильно напуган

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее» &lt;br> 5 марта 1953 года в 21:50 мск Сталин умер. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее» 5 марта 1953 года в 21:50 мск Сталин умер. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Гроб с телом Сталина сначала находился в Колонном зале Дома Союзов, а впоследствии был перенесен в Мавзолей. За эти дни мимо гроба Сталина прошли десятки тысяч людей. Сталин правил так долго, что страна скорее почувствовала себя не освобожденной, а осиротевшей. Поэт Твардовский назвал эти дни «часом величайшей печали». Во время прощания со Сталиным на пути к Колонному залу образовалась давка, в которой погибло несколько сот человек. Другой поэт, Евтушенко, вспоминал, как юношей оказался в этой страшной толпе: «В каких-то местах на Трубной площади нужно было высоко поднимать ноги — шли по мясу»

Гроб с телом Сталина сначала находился в Колонном зале Дома Союзов, а впоследствии был перенесен в Мавзолей. За эти дни мимо гроба Сталина прошли десятки тысяч людей. Сталин правил так долго, что страна скорее почувствовала себя не освобожденной, а осиротевшей. Поэт Твардовский назвал эти дни «часом величайшей печали». Во время прощания со Сталиным на пути к Колонному залу образовалась давка, в которой погибло несколько сот человек. Другой поэт, Евтушенко, вспоминал, как юношей оказался в этой страшной толпе: «В каких-то местах на Трубной площади нужно было высоко поднимать ноги — шли по мясу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Юрий Борко, 1929 г. р., студент истфака МГУ: «Я воздержусь от рассказа о том, как восприняли смерть Сталина разные люди, все это всплыло позже. А 6 марта главным и сохранившимся навсегда впечатлением от увиденного было умопомешательство тысяч и тысяч москвичей, ринувшихся на улицы, чтобы влиться в очередь и увидеть мертвого человека, который с большим основанием, чем сам Людовик XIV, мог сказать о себе: &quot;Государство — это я&quot;. &quot;Я&quot; обратилось в прах, и это воспринято было миллионами советских граждан почти как крушение мироздания. Я тоже был потрясен. Все мои критические размышления, которые накапливались в течение нескольких лет, словно стерло»

Юрий Борко, 1929 г. р., студент истфака МГУ: «Я воздержусь от рассказа о том, как восприняли смерть Сталина разные люди, все это всплыло позже. А 6 марта главным и сохранившимся навсегда впечатлением от увиденного было умопомешательство тысяч и тысяч москвичей, ринувшихся на улицы, чтобы влиться в очередь и увидеть мертвого человека, который с большим основанием, чем сам Людовик XIV, мог сказать о себе: "Государство — это я". "Я" обратилось в прах, и это воспринято было миллионами советских граждан почти как крушение мироздания. Я тоже был потрясен. Все мои критические размышления, которые накапливались в течение нескольких лет, словно стерло»

Фото: Я. Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонек»

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 марта 1953 года: «В целях увековечения памяти великих вождей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание — Пантеон — памятник вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом В. И. Ленина и саркофаг с телом И. В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс трудящихся» &lt;br> Пантеон планировали построить то на месте ГУМа, то на широкой магистрали от Московского университета до Дворца Советов, но так и не осуществили задуманное

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 марта 1953 года: «В целях увековечения памяти великих вождей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание — Пантеон — памятник вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом В. И. Ленина и саркофаг с телом И. В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс трудящихся» Пантеон планировали построить то на месте ГУМа, то на широкой магистрали от Московского университета до Дворца Советов, но так и не осуществили задуманное

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Следующая фотография
1 / 27

«Сын за отца не отвечает» Иосиф Cталин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года в грузинском городе Гори. Его отец был простым сапожником, много пил и был жестоким человеком. Когда Иосифу было 11 лет, его отец погиб в пьяной драке: кто-то ударил его ножом. Мать Сталина — Екатерина — работала поденщицей. Она очень любила своего единственного оставшегося в живых ребенка (остальные двое умерли во младенчестве), но часто била его

Фото: Автор неизвестен

С рождения у Иосифа Сталина были некоторые телесные дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге, лицо в оспинах. Когда ему было шесть лет, его сбил фаэтон. Сталин был сильно травмирован: левая рука не разгибалась в локте и поэтому казалась короче правой

Фото: Wikipedia

«Мои родители обращались со мной совсем неплохо. Другое дело — духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма» Сталин был хорошим учеником, писал стихи, получал хорошие оценки по всем предметам. В 1899 году он стал руководителем рабочего кружка молодых железнодорожников, составил для них марксистскую программу, позже вступил в грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме-даси» («Третья группа»), где занял позицию революционного меньшинства. По одной из версий, именно поэтому он был исключен из семинарии в 1899 году

Фото: Петр Оцуп / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1901 году Сталин занялся изданием нелегальной газеты. Затем отправился в Батуми, где участвовал в создании нелегальной социально-демократической организации. В 1903 году после раскола Российской социально-демократической рабочей партии (РСДРП) он присоединился к большевикам, а уже в 1905 году познакомился с руководителем фракции большевиков Лениным (на фото в центре)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1906 году Сталин обвенчался с Екатериной Сванидзе (на фото). Спустя год у них родился сын Яков, а Екатерина умерла от тифа через несколько месяцев

Фото: РИА НОВОСТИ

В 1918 году Сталин женился на дочери революционера Надежде Аллилуевой. В 1921 году у него родился сын Василий (на фото). Его воспитывали вместе с усыновленным Сталиным сыном его друга Федора Сергеева. В феврале 1926 года у Сталина родилась дочь Светлана (в 1967 году она попросила политического убежища в США)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит» 3 апреля 1922 года на Пленуме ЦК РКП(б) Сталин был избран в политбюро и оргбюро ЦК РКП(б), а также генеральным секретарем ЦК РКП(б). К тому времени Ленин фактически отошел от политической деятельности из-за болезни. Чтобы противостоять Троцкому, Сталин, Зиновьев и Каменев организовали в правительстве «тройку», которую критиковал Ленин, предложивший снять Сталина с должности генсека. Сталин подал в отставку, однако она не была принята

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу» После того как Троцкий потерпел сокрушительное поражение, Сталин начал борьбу с Зиновьевым и Каменевым. К 1926 году бывшие соперники Троцкий, Зиновьев и Каменев объединились против Сталина (позже их блок получил название «Объединенная оппозиция»). Но к тому времени противники Сталина утратили реальное влияние. Перед XV съездом ВКП (б) лидеры оппозиции были исключены из партии
На фото: Сталин слушает выступления делегатов съезда

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Решение о проведении коллективизации было принято в 1927 году. Начался процесс «раскулачивания», сопровождавшийся политическими репрессиями. К февралю 1930 года жертвами репрессий стали 25 тыс. человек. Всего за 1930-1931 годы, как указано в справке отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932-1940 годы в спецпоселения прибыли еще 489 822 раскулаченных. Многие из них умерли в ссылке

Фото: РИА НОВОСТИ

Массовые ссылки привели к недовольству в среде крестьянства и многочисленным бунтам, которые часто подавлялись с применением оружия. В целом в течение 1930 года около 2,5 млн человек выступили против коллективизации

Фото: Автор неизвестен

Ситуация ухудшалась массовым голодом, охватившим Украину, Поволжье, Кубань, Белоруссию, Южный Урал, Западную Сибирь и Казахстан. Жертвами голода, который некоторые историки считают искусственно созданным, стали от 6 млн до 8 млн человек

Фото: Harvard College Library

В 1928 году был утвержден план по индустриализации, предполагавший строительство 1,5 тыс. заводов. Строительство требовало закупки оборудования за границей. Чтобы финансировать закупки, было принято решение об увеличении экспорта сырья. Кроме того, было начато строительство метрополитена в Москве. Вместе с тем взрывались и разрушались храмы — в частности, был взорван храм Христа Спасителя, чтобы на его месте построить Дворец Советов

Фото: ТАСС

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались — троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений» Массовые репрессии, начавшиеся в годы коллективизации, продолжились не только в среде крестьян. Появился термин «враг народа», под который мог подпасть любой неугодный Сталину человек

Фото: Karelian State Regional Museum

В 1936-1938 годах начались массовые расстрелы. По данным общества «Мемориал» (до ликвидации внесен в реестр иностранных агентов), лично Сталиным и его ближайшими соратниками по политбюро ЦК ВКП(б) только в 1936-1938 годы подписаны списки на осуждение 43 тыс. человек. Однако многие историки считают, что за репрессиями до 1934 года стоял не Сталин, а лично Бухарин, который в те годы контролировал деятельность ОГПУ и давал санкции на аресты и политические процессы. За период с 1930 по 1953 год, по оценкам разных исследователей, только по политическим обвинениям были арестованы от 3,6 млн до 3,8 млн человек, из них расстреляны от 748 тыс. до 786 тыс. человек. С 1935 года аресту и расстрелу, согласно постановлению Сталина, могли быть подвергнуты дети в возрасте от 12 лет. Однако документального подтверждения проведения расстрелов детей нет

Фото: ТАСС

Система ГУЛАГ, созданная по распоряжению Сталина, считалась экономическим ресурсом. Однако реальная продуктивность трудов узников ГУЛАГа была настолько низкой, что вряд ли могла повлиять на экономику. При этом дотации на его содержание со стороны государства постоянно росли. За время правления Сталина через систему ГУЛАГа прошло более 20 млн человек

Фото: Central Russian Film and Photo Archive

Период 1937-1938 годов получил название «Большой террор». За это время были арестованы до 5 млн до 9 млн человек. Он был направлен на уничтожение «антисоветских элементов» и «контрреволюционных национальных контингентов». Репрессиям подвергались командный и начальствующий состав РККА и РККФ. Наибольший резонанс вызвал арест и осуждение Тухачевского (на фото — первый слева в нижнем ряду). В число репрессированных в эти годы попали трое из пяти маршалов Советского Союза, 20 командармов 1-го и 2-го рангов, пять флагманов флота 1-го и 2-го рангов, шесть флагманов 1-го ранга, 69 комкоров, 153 комдива, 247 комбригов

Фото: Военно-исторический журнал

«Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» После прихода Гитлера к власти в Германии изменился курс внешней политики. Теперь она была направлена на создание системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии и союзе коммунистов со всеми левыми силами против фашизма (тактика «народного фронта»). Эта позиция первоначально не была последовательной: в 1935 году Сталин, встревоженный германо-польским сближением, тайно предложил Гитлеру пакт о ненападении, но получил отказ

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

С сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, и до июня 1941-го Гитлер и Сталин поддерживали «дружеские отношения». Сталин полагал, что Вторая мировая война превратится, как и предыдущая, в войну позиционную, затянется на долгие годы. И Советский Союз, получив мирную передышку, нанесет в конце концов мощный удар в тыл ослабевшей Германии. Когда же выяснилось, что немцы легко расправились со всей континентальной Европой, ситуация решительно поменялась. Точного срока нападения нацистов Сталин не представлял. Но с осени 1940 года, после провала переговоров Молотова в Берлине (СССР требовал контроля над Черноморскими проливами и окончательного присоединения Финляндии, но получил отказ), генсек понимал: война с немцами неизбежна

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

3 июля 1941 года Сталин, обращаясь к народу, предложил перейти к тактике выжженной земли. 17 ноября 1941 года вышел приказ ставки верховного главнокомандования, обязывающий «при вынужденном отходе наших уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать». В тыл эвакуировали 1523 завода, 10 млн мирных жителей. Но огромными были и потери — 4,2 млн солдат и командиров

Фото: AP

С 8 августа 1941 года Сталин указом президиума Верховного совета СССР был назначен верховным главнокомандующим ВС СССР. Если в начале войны Сталин, по словам очевидцев, принимал множество некомпетентных решений, то, по словам маршала Жукова (на фото слева), начиная со Сталинградской битвы, Сталин стал проявлять себя как человек, «…владеющий вопросами организаций фронтовых операций и операций групп фронтов и руководящий ими с большим знанием дела, хорошо разбираясь и в больших стратегических вопросах», а также умеющий «найти главное звено в стратегической обстановке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами» С 28 ноября по 1 декабря 1943 года Сталин участвовал в Тегеранской конференции — первой за годы Второй мировой войны конференции «большой тройки» — лидеров СССР, США и Великобритании. С 4 февраля по 11 февраля 1945 года прошла Ялтинская конференция союзных держав, посвященная установлению послевоенного мирового порядка

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных» После завершения войны Сталин подписал ряд постановлений. Была проведена денежная реформа, проводились так называемые стройки века, предполагающие создание промышленных электростанций и каналов. Одним из главных научных достижений тех лет стала разработка ядерного оружия. B 1946 году Сталин подписал более 60 документов, связанных с развитием атомной науки и техники. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области было проведено испытание первой советской атомной бомбы

Фото: Wikipedia

В последние годы жизни Сталин, скорее всего, из-за боязни покушений перестал ночевать в спальне, а только хранил в ней одежду. Бывший помощник начальника следственной части по особо важным делам МГБ рассказывал, что в январе или феврале 1953 года произошло странное покушение на Сталина. Какой-то человек, которого он называл «спортсмен», перемахнул через забор дачи, находившейся в Кунцево, и из ручного пулемета стал стрелять по ее окнам. Никто не пострадал, но Сталин был сильно напуган

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее» 5 марта 1953 года в 21:50 мск Сталин умер. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Гроб с телом Сталина сначала находился в Колонном зале Дома Союзов, а впоследствии был перенесен в Мавзолей. За эти дни мимо гроба Сталина прошли десятки тысяч людей. Сталин правил так долго, что страна скорее почувствовала себя не освобожденной, а осиротевшей. Поэт Твардовский назвал эти дни «часом величайшей печали». Во время прощания со Сталиным на пути к Колонному залу образовалась давка, в которой погибло несколько сот человек. Другой поэт, Евтушенко, вспоминал, как юношей оказался в этой страшной толпе: «В каких-то местах на Трубной площади нужно было высоко поднимать ноги — шли по мясу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Юрий Борко, 1929 г. р., студент истфака МГУ: «Я воздержусь от рассказа о том, как восприняли смерть Сталина разные люди, все это всплыло позже. А 6 марта главным и сохранившимся навсегда впечатлением от увиденного было умопомешательство тысяч и тысяч москвичей, ринувшихся на улицы, чтобы влиться в очередь и увидеть мертвого человека, который с большим основанием, чем сам Людовик XIV, мог сказать о себе: "Государство — это я". "Я" обратилось в прах, и это воспринято было миллионами советских граждан почти как крушение мироздания. Я тоже был потрясен. Все мои критические размышления, которые накапливались в течение нескольких лет, словно стерло»

Фото: Я. Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонек»

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 марта 1953 года: «В целях увековечения памяти великих вождей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание — Пантеон — памятник вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом В. И. Ленина и саркофаг с телом И. В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс трудящихся» Пантеон планировали построить то на месте ГУМа, то на широкой магистрали от Московского университета до Дворца Советов, но так и не осуществили задуманное

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Смотреть

Новости компаний Все