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Коммерсантъ FM
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Москва не хочет пускаться в расход

Столичные чиновники обжалуют судебное решение о квартире для жертвы советских репрессий

Столичные власти заявили “Ъ”, что намерены обжаловать решение суда о выплате компенсации за жилье, утраченное в результате советских репрессий. Ранее Пресненский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск городской прокуратуры и 76-летней Елизаветы Михайловой. Однако столичные чиновники утверждают, что четкого механизма подобных выплат просто не существует: Конституционный суд РФ еще в 2019 году потребовал принять закон о компенсациях для таких категорий граждан, но этого так и не было сделано.

Пытаясь получить жилье, Екатерина Михайлова дошла до Конституционного суда — но столичные власти обосновывают отказ его же постановлением

Пытаясь получить жилье, Екатерина Михайлова дошла до Конституционного суда — но столичные власти обосновывают отказ его же постановлением

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пытаясь получить жилье, Екатерина Михайлова дошла до Конституционного суда — но столичные власти обосновывают отказ его же постановлением

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Департамент городского имущества Москвы прокомментировал “Ъ” недавнее решение Пресненского районного суда столицы по вопросу жилищной компенсации для 76-летней Елизаветы Михайловой — дочери москвича, осужденного в 1937 году по обвинению в членстве в контрреволюционной организации.

Принятый в 1991 году закон «О жертвах репрессий» обязал государство выделить репрессированным и их детям, родившимся в ссылке или лагере, бесплатное жилье в городе, где семья проживала на момент ареста. Полномочия распределять квартиры были переданы регионам. Родившиеся в ссылках Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер дошли до Конституционного суда (КС), который в 2019 году встал на их сторону и постановил исправить закон, особо отметив преклонный возраст заявительниц (уже на тот момент все женщины были старше 70 лет). В постановлении суд указал, что Россия обязана «стремиться к возможно более полному возмещению вреда, причиненного жертвам репрессий, на основе максимально возможного использования имеющихся средств».

Минстрой РФ разработал соответствующие поправки. Законопроект убрал некоторые ограничения, но полномочия по распределению жилья остались у регионов; также не был однозначно указан источник финансирования для покупки жилья. Летом 2020 года законопроект был внесен в Госдуму и принят в первом чтении — но в дальнейшем остался без движения.

Как рассказала “Ъ” адвокат Елизаветы Михайловой Ольга Подоплелова, в июле 2024 года заместитель столичного прокурора Яна Старовойтова подала в Пресненский райсуд совместный с госпожой Михайловой иск.

Надзорное ведомство просило обязать ДГИ предоставить женщине бюджетную выплату на покупку 33 кв. м жилплощади — и 13 января суд удовлетворил иск.

Госпожа Подоплелова считает это «важным прецедентом» для реабилитированных: «Теперь, несмотря на бездействие законодателя, они смогут реализовать право на получение жилья в Москве».

Однако в департаменте городского имущества, ссылаясь на постановление КС, указывают, что законодатели должны создать «механизм реализации права реабилитированных граждан». «Только после этого город сможет внести изменения в столичное законодательство и установить порядок обеспечения жильем или выплатами на его покупку реабилитированных граждан, утративших в результате репрессий жилые помещения»,— сообщили “Ъ” в ДГИ. В отсутствие такого механизма город планирует обжаловать решение суда, добавили в департаменте.

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Госпожа Подоплелова не согласна с этой позицией: «В 2019 году КС также обязал и московские власти внести изменения в московское законодательство. Эта обязанность является безусловной и не поставлена в зависимость от предварительного принятия или изменения федеральных законов. Кроме того, законодательство относит жилищное обеспечение реабилитированных к расходным обязательствам регионов».

Пресненский суд рассматривает аналогичные иски к ДГИ, поданные столичной прокуратурой вместе с Евгенией Шашевой и Алисой Мейсснер: заседания по ним назначены на 25 февраля.

Александр Воронов, Александр Черных

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