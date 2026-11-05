Что же происходит в случае Дельвуа? Возможно, известный художник больше десяти лет по своей инициативе берет чемоданы Rimowa, потому что они лучше всего подходят для его задач. А возможно, перед нами хитрый маркетинговый ход: художник якобы сам выбирает продукцию бренда, а за этим стоят договоренности, о которых публике не рассказывают.