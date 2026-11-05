«Хитрый маркетинговый ход»
Анна Минакова — о коллаборации Rimowa и Вима Дельвуа
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Бельгийский художник Вим Дельвуа снова превратил алюминиевые чемоданы Rimowa в произведения искусства. Он покрыл их сложными рельефными орнаментами, напоминающими старинное серебро. Работы показали на персональной выставке Дельвуа в токийской галерее Ceysson & Bntire, которая только что закрылась.
Любопытно, что с Rimowa художник работает с 2013 года, но ни он, ни бренд не называют это коллаборацией. Дельвуа рассказывал в одном из интервью, что чемоданы покупает сам, а потом передает мастерам, которые наносят орнаменты.
При этом официальных коллабораций с художниками у Rimowa немало. Это Олафур Элиассон, Алекс Израэль, Дэниел Аршам, а если выйти за пределы современного искусства, то и Рик Оуэнс. Все эти проекты открыто представляли как совместные.
Однажды журналисты спросили генерального директора Rimowa Югу Бонне-Мазамбера, кто инициирует такие работы, компания или сами художники. Ответ был коротким: «И то и другое». По его объяснению, бренд и сам ищет художников для сотрудничества, и находит произведения, которые они создают на его чемоданах по собственной воле.
Что же происходит в случае Дельвуа? Возможно, известный художник больше десяти лет по своей инициативе берет чемоданы Rimowa, потому что они лучше всего подходят для его задач. А возможно, перед нами хитрый маркетинговый ход: художник якобы сам выбирает продукцию бренда, а за этим стоят договоренности, о которых публике не рассказывают.