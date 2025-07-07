Четыре жертвы советских репрессий получили более 21 млн руб. компенсации

Как стало известно “Ъ”, Краснодарский край выделил 21,9 млн руб. из регионального бюджета на приобретение жилья четырем жертвам советских репрессий. Речь идет о детях Ивана Панаетиди и Софьи Тилькериди, незаконно высланных с Кубани в Павлодарскую область Казахской ССР в 1942 году. Родившиеся в 1950-х на спецпоселении Анна, Ольга, Василий и Надежда смогли вернуться в Краснодарский край только в 1990-х. По закону «О жертвах политических репрессий» они имеют право на жилье в той местности, откуда были высланы их родители.

Как рассказывал “Ъ”, для реализации этого права им пришлось пройти через многочисленные судебные процессы. В итоге семью Панаетиди поддержал Верховный суд РФ, обязав краевых чиновников перечислить денежную компенсацию из расчета 33 кв. м жилья на каждого реабилитированного. Однако в 2024 году краснодарское минтруда пересчитало эту сумму по нормативу 18 кв. м. Новый раунд разбирательств закончился победой репрессированных, рассказал “Ъ” адвокат семьи Иван Калгин.

По его словам, 30 июня апелляционная инстанция полностью поддержала требования семьи Панаетиди, и минтруда перечислило каждому члену семьи по 5 484 963 руб. «на приобретение жилого помещения в собственность». Все репрессированные уже «заключили договор купли-продажи однокомнатной квартиры», сказал господин Калгин. Он надеется, что такой пример исполнения закона «вдохновит и других репрессированных».

Александр Черных