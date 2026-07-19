В Череповце открыли четвертый в регионе памятник Сталину

В Череповце в День металлурга открыли памятник бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину и академику Ивану Бардину. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Георгия Филимонова Фото: Telegram-канал Георгия Филимонова

По словам губернатора, благодаря этим двум личностям Череповец стал одним из крупнейших промышленных центров России. С инициативой установить скульптуру выступил местный совет ветеранов. Фигуры Иосифа Сталина и Ивана Бардина объединены в единую композицию, поскольку «их деятельность неразрывно связана с созданием Череповецкого металлургического комбината»,— объяснил господин Филимонов.

«Мы воспринимаем историю России как единое, неразрывное целое. Были разные страницы, разные эпохи. Но именно в этом заключается сила нашей страны — помнить, уважать и беречь все историческое наследие... Убежден, что сегодня особенно важно находить точки, которые объединяют патриотические силы страны»,— написал Георгий Филимонов.

На церемонии открытия губернатор также заявил о планах назвать одну из улиц города в честь советского вождя. По его словам, такой запрос поступил от местных жителей, передает РБК.

Памятник Иосифу Сталину в декабре 2024 года был установлен на территории музея «Вологодская ссылка» в столице региона по инициативе господина Филимонова. Региональная прокуратура обратилась в суд с иском и потребовала снести памятник из-за нарушений законодательства о госзакупках. Суд согласился с доводами истца и признал госконтракт недействительным. При этом памятник остался на месте в новом юридическом статусе — его передали музею «Вологодская ссылка» по договору безвозмездного пользования. Еще два памятника Иосифу Сталину установлены в поселке Кадуй (у краеведческого музея) и в городе Никольск (у здания школы) Вологодской области.