В Димитровграде ищут место Сталину

Депутаты фракции КПРФ гордумы Димитровграда (Ульяновская область) Сергей Крючков и Габдулхак Мурзаханов обратились к главе города Сергею Сандрюкову с просьбой «рассмотреть вопрос о выделении земельного участка для установки бюстов И. В. Сталина и Г. К. Жукова» в центре города рядом со зданием мэрии. Необходимость установки бюстов депутаты объясняют «обострением роста патриотических настроений». Господин Мурзаханов пояснил “Ъ”, что изготавливать бюст Иосифа Сталина нет необходимости, поскольку «он хранится на одном из складов», а на изготовление бюста Георгия Жукова потребуется собрать средства.

Глава Димитровграда Сергей Сандрюков сказал “Ъ”, что «в этом вопросе единоличное решение недопустимо, оно должно быть коллегиальным, в том числе с участием общественности». Спикер гордумы Ксения Душкова (ЕР) заметила, что «любая историческая память должна быть закреплена», но «вопрос требует детальной проработки», «предстоит согласовывать его не только с общественностью, но и с реготделением "Единой России"». Впрочем, секретарь реготделения ЕР Владимир Камеко считает, что «сначала надо привести в порядок существующие памятники»: «У нас очень много патриотических мест, которые символизируют гордость и славу русского оружия, но многие из них — в ненадлежащем состоянии».

В марте 2023 года сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов (КПРФ) уже выступал с инициативой установить памятник Иосифу Сталину в Ульяновске. В ответ на обращение замгубернатора Александр Коробко и глава Ульяновска Александр Болдакин дали похожие ответы, сообщив, что в Ульяновске в настоящее время «отсутствует территория, подходящая по масштабу личности», а «установка памятника на маленькой обособленной территории понизит историческую значимость И. В. Сталина».

В августе 2016 года в регионе был установлен первый в постперестроечной истории региона бюст Сталина. Он был размещен в Димитровграде, на частной территории, во дворе димитровградской трикотажной фабрики по инициативе ее владельца.

Сергей Титов, Ульяновск