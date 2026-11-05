Сибирское отделение РАН: поворот на Восток не оправдал надежд на развитие Сибири
Разворот российской экономики на Восток не стал стимулом для развития Сибири. Об этом заявила и. о. директора Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) Евгения Коломак.
Госпожа Коломак выступила на пленарном заседании форума «Сибирь 2050: образ будущего». Он начал работу 5 ноября в Новосибирске.
«Несмотря на большие надежды, которые связывались с поворотом на Восток и провозглашенной политикой пространственного маневра, поддержка со стороны федерального центра была сосредоточена главным образом на Дальнем Востоке, а Сибирь не только не выиграла от декларации этой политики, а даже потеряла в условиях дефицита финансовых ресурсов»,— пояснила руководитель института.
По данным ИЭОПП, с 2014 года в Сибирском федеральном округе (СФО) фиксируется существенное снижение инвестирования и замедление экономического роста. Среднегодовой темп роста физического объема инвестиций в основные фонды в Сибири в 2000—2013 годах составлял 1,118% при 1,092% в России в целом. В 2014—2023 годах в СФО этот показатель снизился до 1,015% и стал ниже общероссийского (1,024%).
«Внутренний рынок стал играть меньшую роль после 2014 года. Хотя мы надеялись на то, что закрытие многих кооперационных связей с зарубежными поставщиками даст возможность развитию внутреннего рынка, обрабатывающих отраслей, наукоемких отраслей. Но этого в достаточной мере не наблюдается»,— добавила Евгения Коломак. Также, по ее мнению, заявленные масштабные транспортные проекты в Сибири лишь усугубляют ее сырьевую ориентацию и сдерживают модернизацию экономики.
Соорганизаторами форума «Сибирь 2050: образ будущего» указаны областное отделение Всемирного русского народного собора, правительство Новосибирской области, Новосибирская митрополия РПЦ и др. Его целями названы выработка и внесение предложений в действующую Стратегию развития СФО до 2035 года и последующего за ним этапа работы над «Стратегией развития Сибири 2050».