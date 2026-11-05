Сибирское отделение РАН: поворот на Восток не оправдал надежд на развитие Сибири

«Внутренний рынок стал играть меньшую роль после 2014 года. Хотя мы надеялись на то, что закрытие многих кооперационных связей с зарубежными поставщиками даст возможность развитию внутреннего рынка, обрабатывающих отраслей, наукоемких отраслей. Но этого в достаточной мере не наблюдается»,— добавила Евгения Коломак. Также, по ее мнению, заявленные масштабные транспортные проекты в Сибири лишь усугубляют ее сырьевую ориентацию и сдерживают модернизацию экономики.