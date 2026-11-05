«Никаких новых автомобилей»
Дмитрий Гронский — о ставке Range Rover на сверхдорогие модели
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Кажется, это было совсем недавно: в Москве на Красном Октябре торжественно презентовали скульптуру, сделанную из металлических прутиков, — кроссовер. Так отметили появление на российском рынке Range Rover Evoque — самой компактной модели британской марки. А ведь на самом деле это было почти ровно 15 лет назад. Гораздо ближе к нам премьера другой модели, тоже совсем новой для бренда.
В 2017 году показали Range Rover Velar — настоящая удача, гармония красоты и технологий. Так вот, на днях компания JLR (развивает бренды Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar) подтвердила, что до конца 2026 года прекратит производство и Evoque, и Velar. Обе модели будут продаваться на отдельных рынках до окончания 2027 года, а потом — все. Никаких новых автомобилей на смену упомянутым моделям не придет.
Потому что компания теперь будет придерживаться стратегии увеличения прибыли за счет меньшего объема продаж, но автомобилей подороже. Собственно, подобное происходит, причем уже не первый год, и с другими европейскими производителями премиальных автомобилей. Компактные (и потому относительно доступные по цене) модели уже давно покинули линейки Mercedes-Benz и BMW. А теперь JLR решил уделять больше внимания покупателям с супервысокими доходами.
После ухода Evoque и Velar модельный ряд рейнджеров сократится до трех линий: полноразмерного Range Rover, модели Range Rover Sport и совсем нового Range Rover GT, который теперь станет самой доступной по цене машиной марки. Это купе, которое сочетает фирменные черты Range Rover с более спортивными пропорциями. Технические характеристики пока не раскрываются, однако, как ожидается, автомобиль получит полный привод с двумя электромоторами.
А теперь внимание, цена! В Великобритании самый доступный новый автомобиль марки Range Rover теперь будет стоить 90 тыс. фунтов стерлингов. Это $120 тыс. Переводить эту сумму в рубли нет смысла, потому что привезенный по параллельному импорту в Россию Range Rover GT будет стоить существенно дороже.