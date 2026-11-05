«Никаких новых автомобилей»

Кажется, это было совсем недавно: в Москве на Красном Октябре торжественно презентовали скульптуру, сделанную из металлических прутиков, — кроссовер. Так отметили появление на российском рынке Range Rover Evoque — самой компактной модели британской марки. А ведь на самом деле это было почти ровно 15 лет назад. Гораздо ближе к нам премьера другой модели, тоже совсем новой для бренда.