Дела и судьбы

Уголовные дела нереабилитированных граждан СССР необходимо раскрыть для родственников и историков — такой законопроект внесен в петербургское заксобрание фракцией «Яблока». Сегодня свободный доступ есть только к документам реабилитированных, отмечают депутаты, и это мешает «восстановить историческую справедливость». Историк, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков подтвердил “Ъ”, что действующий запрет мешает исследователям получить информацию о преступлениях нацистов и их приспешников в годы Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ Фото: Александр Яловой, Коммерсантъ

Фракция «Яблока» внесла в заксобрание Санкт-Петербурга проект федерального закона об открытии доступа к делам нереабилитированных граждан СССР. «Прямого запрета на такой доступ в законодательстве нет. Более того, Конституционный суд в 2022 году указал, что к таким делам должны применяться общие правила доступа к государственным архивам,— пояснили “Ъ” авторы инициативы.— На практике ФСБ и МВД, как правило, ограничивают доступ. При этом они ссылаются на ст. 11 закона "О реабилитации жертв политических репрессий"».

Упомянутая ст. 11 закрепляет право на ознакомление с материалами дел исключительно реабилитированных лиц. Причем в случае их смерти таким правом обладают только родственники.

Поэтому «Яблоко» предлагает устранить «правовой пробел» и внести в статью положение, которое откроет доступ к делам «не только реабилитированных, но и нереабилитированных жертв репрессий».

Ограничение этого права будет возможно только в случае наличия в документах государственной или «иной охраняемой законом тайны».

В пояснительной записке депутаты ссылаются на данные Главной военной прокуратуры. С 1991 по 2019 год органами прокуратуры было реабилитировано 124 499 человек, отказ получили 176 760 осужденных. Еще 16 819 были признаны судами не подлежащими реабилитации. Также в записке указана статистика МВД РФ: «С 1992 года было выдано 2 796 697 справок о реабилитации, отказано в выдаче справок 824 344 лицам». Отметим, что с 2022 года органы Генпрокуратуры проверили 14 тыс. заключений о реабилитации жертв репрессий и отменили 4 тыс. из них.

«Иногда отказ в реабилитации связан с тем, что человек в годы войны действительно сотрудничал с нацистами. Однако при этом официальная позиция России остается неизменной: как подчеркивал президент РФ, подлинные документы о преступлениях нацистов должны быть доступны обществу,— пояснили во фракции.— Эта инициатива позволит восстановить историческую справедливость, обеспечить открытость архивов и реализовать право граждан на доступ к правде о репрессиях независимо от официального реабилитационного статуса жертвы». В случае принятия законопроекта в заксобрании Петербурга его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Историк, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил “Ъ”, что «абсолютно согласен» с предложением открыть доступ к делам нереабилитированных, поскольку это «очень важно для исследователей». Он привел в пример проект «Без срока давности», где собирают информацию о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны. «Но мы — историки, которые занимаются этой темой,— лишены доступа к делам тех, кто совершенно законно осужден за нацистские преступления,— пояснил господин Дюков.— Я лично сталкивался с проблемой, что невозможно получить доступ к делам нереабилитированных, которые стали жертвами репрессий в эпоху Большого террора. На самом деле там очень много весьма важной информации, необходимой историкам. В том числе объективной».

Адвокат Марина Агальцова, неоднократно представлявшая в судах потомков жертв репрессий, рассказала “Ъ”, что в ее практике доступ к архивным делам нереабилитированных «закрыт вообще».

«Суды и архивы отказывают, говоря, что по таким делам можно получить только архивную справку, в которой содержится очень краткая информация,— говорит она.— Но справка ничего не позволяет заключить по поводу состоятельности дела». В результате россияне лишены возможности узнать, в чем именно обвиняли их родственников, а исследователи — в чем конкретно обвиняли человека, который им интересен с исторической точки зрения, говорит госпожа Агальцова.

Адвокат Иван Калгин полагает, что прописанный в федеральном законе прямой доступ «всегда лучше, чем пробел, которым пользуются ответственные лица». Однако инициатива «Яблока» не относится к предмету регулирования ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий», считает он. «Формально государство не применяло репрессии по политическим мотивам к тем, кто не был реабилитирован,— пояснил “Ъ” юрист.— Поэтому нужно двигаться в направлении изменения законодательства об архивах». Также господин Калгин добавил, что с учетом позиции Конституционного суда, на который сослались авторы законопроекта, отказы в доступе к делам нереабилитированных можно обжаловать в административном порядке.

“Ъ” попросил Генпрокуратуру прокомментировать ситуацию с доступом к делам нереабилитированных, но не получил ответа.

Эмилия Габдуллина