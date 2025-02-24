Кадыров назвал приказ «проклятого Сталина» о депортации чеченцев бесчеловечным

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приказ «проклятого Иосифа Сталина» о переселении чеченцев и ингушей был бесчеловечным. По его словам, «этот преступный приказ привел к огромным жертвам».

«Тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений, от голода, холода и болезней. Наш народ был обречен на страдания лишь по воле жестокого режима, который не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей»,— говорится в Telegram-канале господина Кадырова.

«Ложные обвинения, ставшие официальным оправданием этой трагедии, не выдерживают никакой критики. История доказала их несостоятельность… Эта трагедия навсегда осталась в нашей памяти, но она не смогла стереть нашу силу духа»,— написал Рамзан Кадыров.

Насильственное выселение почти полумиллиона чеченцев и ингушей из Чечено-Ингушской АССР началось 23 февраля 1944 года. Операция получила кодовое название «Чечевица». После выселения Чечено-Ингушская АССР была упразднена. В январе 1957 года она была воссоздана, но в измененных границах. В 1957-1961 годах многие переселенцы вернулись на малую родину.