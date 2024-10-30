«Нет такой темы»

«Репрессий нет, есть санитарные меры»,— глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев отрицает тот факт, что в современной России преследуют граждан по политическим мотивам так же, как это было в советские времена. Тем не менее, по его словам, государство вынуждено применять определенные ограничения к тем, кто фактически выступает на стороне Запада. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, считает, что в формулировках СПЧ не хватает конкретики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Наверное, стоит напомнить в качестве общей информации, что в октябре 1991 года Верховный Совет РСФСР придал официальный статус фактически запрещенному в СССР Дню политзаключенного. Его начали отмечать, естественно, подпольно, с 1974-го, после голодовки заключенных мордовских и пермских лагерей против преследования инакомыслящих в Советском Союзе. В память об этих событиях, а также о жертвах репрессий в целом, в Москве установлен мемориал на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова, который в памятную дату и посетил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. После возложения цветов он высказался на тему того, если сейчас в современной России политические репрессии. Конечно же, нет, но существуют, по его словам, так называемые санитарные меры:

«Да, у нас непростая, жесткая ситуация, мы войну с Западом ведем. И какие-то минимальные ограничения к тем, кто фактически выступает на стороне врага, это не репрессии, это минимальные санитарные меры».

Далее Валерий Александрович расставил акценты, приведя конкретные примеры, и даже добавил немного эмоций. «Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 1937–1938 году были, когда 740 тыс. человек были расстреляны, из них большая часть невинных людей. Вот это репрессии»,— заключил правозащитник. В принципе, с этим сложно не согласиться.

Но вот почему-то это тема все-таки возникла, раз приходится давать соответствующие разъяснения.

Хотя, конечно, всё это козни недружественного Запада, который распространяет подобные лживые пропагандистские утверждения. К слову, господин Фадеев также сообщил, что темы амнистии по ряду статей УК в повестке дня сейчас нет. «Ряд статей Уголовного кодекса» — это, наверное, как раз то, в чем некоторые подозревают преследование по политическим мотивам. Так вот, нет такой темы для СПЧ. Все понятно.

Однако хочется все-таки спросить, насколько термин «санитарные меры» соотносится с действующим законодательством Российской Федерации? И кто такие те, кто «фактически выступает на стороне врага»? По каким признакам их наказывать с точки зрения юриспруденции? Как это трактовать в судах? К слову, официально мы никакую войну с Западом вроде бы не ведем. Желательно побольше конкретики, а то ведь найдутся провокаторы, скажут: «Сегодня санитарные меры, а завтра?»

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