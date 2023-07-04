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Коммерсантъ FM
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В Татарстане определят порядок обеспечения жильем жертв политических репрессий

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков внес в Госсовет республики проект изменений регионального закона «Об адресной социальной поддержке населения». Документом предполагается установить обязанность властей предоставлять жилье жертвам политических репрессий, которые решили вернуться на прежнее место проживания в регионе. Речь идет в том числе и о членах семей реабилитированных и распространяется на иностранцев и граждан РФ, не проживающих в Татарстане.

В пояснительной записке прокурор объясняет, что внес законопроект в целях реализации положений ст. 13 закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». Он был принят еще в 1991 году. А в 2004 году в нем появилась норма, что «в случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов РФ».

Регионы начали устанавливать механизмы такой компенсации. Однако многие из них выставили зачастую невыполнимые условия. В декабре 2019 года Конституционный суд постановил исправить федеральный закон о жертвах репрессий. Кроме того, регионам было указано внести изменения в свои нормативные акты.

Как указал прокурор Татарстана, в республике на сегодняшний день отсутствует порядок принятия на учет граждан, которые нуждаются в жилье, утратив его в связи с репрессиями. Такой алгоритм, согласно законопроекту, теперь должен будет определить кабмин республики. При этом прокурор затруднился «оценить объем средств, необходимых для реализации законопроекта».

Кирилл Антонов, Казань

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