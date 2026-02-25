Фадеев призвал разобраться с фразой о «4 млн доносов» в годы «Большого террора»

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал научное сообщество подтвердить или опровергнуть слова писателя Сергея Довлатова о «4 млн доносов» во времена массовых репрессий в СССР.

На научном совете Российского военно-исторического общества господин Фадеев заявил, что в обществе до сих пор не сформирована единая оценка сталинской эпохи. Он процитировал известную фразу Сергея Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?».

«Действительно было написано 4 млн доносов и если были доносы — кто их писал? Миллионы граждан или специально обученные доносчики или их в НКВД заставляли? — задался вопросом господин Фадеев. — Это же фраза ходовая и все на нее опираются. Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что политически очень это сильная фраза. Потому что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому Большому террору, вот о чем говорит эта фраза».

Говоря об увековечивании памяти репрессированных, председатель СПЧ процитировал президента Владимира Путина: «Что касается увековечивания памяти жертв политических репрессий, мы не должны забывать и про эту работу ни в коем случае. Это тяжелая трагедия в нашей истории. История такая, какая она есть. И здесь ничего нельзя замалчивать. И ничего нельзя использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией. И особенно сегодня».

Полина Мотызлевская