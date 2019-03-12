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21 июня, пятница
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Новости
18:46
В Тбилиси возобновилась акция протеста
17:25
Трамп объяснил, почему отменил удар по Ирану
15:40
МВД выявило нарушения в работе оперативников по делу журналиста Голунова
16:29
Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга
16:46
Специального корреспондента “Ъ” не пустили в Грузию
18:25
В Краснодаре инвалида-колясочника могут поместить в СИЗО за выращивание конопли
18:18
Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»
18:04
Советник главы Минкомсвязи возглавил фонд развития информационных технологий
17:57
Интерес москвичей к телетрансляции прямой линии стал минимальным с 2013 года
17:43
Запуск «Протона-М» с космической обсерваторией состоится 12 июля
17:30
Гендиректором ТМК стал Игорь Корытько
17:07
Россия временно разрешила ввозить некоторые попавшие под санкции украинские товары
16:56
Тегеран отрицает получение письма от Трампа после инцидента с беспилотником
16:55
МИД РФ рекомендовал россиянам проявлять бдительность в Грузии из-за протестов
16:38
В Грузии задержали 305 участников протеста
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(обновлено: 21.06.2019)
Деятельность ГИБДД
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3
Московскому каршерингу не хватает руля
ГИБДД призывает законодательно урегулировать сервис
2
На машины-двойники наводят фокус
ГИБДД запускает систему по розыску автомобилей с одинаковыми номерами
5
Во время техосмотра всех сфотографируют
Новая редакция законопроекта о ТО принята во втором чтении
4
Любителям тюнинга предложат госуслугу
Внести изменения в конструкцию машины можно будет по новым правилам от ГИБДД
Автономера отправляют за решетку
ГИБДД установит требования к изготовителям государственных знаков
6
ГИБДД переходит к арифметическим действиям
Уже в мае в Подмосковье начнут штрафовать за превышение средней скорости
6
Дорога к правам становится длиннее
ГИБДД готовит новые сюрпризы для будущих водителей
3
Машинам с низким «Евро» приготовили «кирпич»
“Ъ” подсчитал, сколько машин не пустят в центр Москвы и Санкт-Петербурга из-за грязного выхлопа
4
Начинающих водителей стало на миллион больше
ГИБДД раскрыла статистику об экзаменах и правах за 2018 год
4
Конструкцию автомобилей проверят по новым правилам
Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга
17
В ГИБДД предлагают отменить скидку на уплату штрафов
Систематическим нарушителям скоростного режима их хотят даже увеличить
Москва не выполняет требования инспекторов
ГИБДД и мэрия спорят о планах по снижению аварийности в столице
2
Виктор Коваленко свернул с дороги
Генерал-майор покинул столичную Госавтоинспекцию по собственному желанию
1
За уменьшенные знаки просят всем правительством
Работа над поправками в ГОСТы ускоряется, несмотря на позицию СПЧ
2
У московской Госавтоинспекции сменился начальник
Виктор Коваленко уволился по собственному желанию
2
ГИБДД переходит от практики к теории
На экзамене могут ввести балльную систему и новые задачи
3
У московского УГИБДД может смениться начальник
Виктор Коваленко оказался под угрозой увольнения
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия